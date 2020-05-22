Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Политика

Россия рассекретит тайные документы о войне

22 мая 2020, 08:55  •  26 • Политика
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
Владимир Путин решил таким образом прекратить все споры о Великой Отечественной
Президентская библиотека выставит на всеобщее обозрение документы о войне, которые ранее были засекречены. Такое распоряжение дал Владимир Путин. Лидер страны надеется, что после публикации бумаг все споры о том, кто на самом деле победил в Великой Отечественной войне, прекратятся.
На рассекречивание всех материалов уйдет несколько лет, пока доступна лишь часть архива. Отмечается, что бумаги помогут доказать невиновность СССР в разжигании военного конфликта 1941 – 1945 годов.
Из документов можно будет более подробно узнать о таких дискуссионных на сегодняшний день темах, как отношения между Германией и Польшей, неудачных переговорах СССР с Англией и Францией, а также о заключении пакта о ненападении между Сталиным и Гитлером.
Напомним, что Запад в последнее время все чаще ставит под сомнение ведущую роль Красной армии в победе над фашистскими захватчиками. В частности, подтасовывается статистика: Штаты активно занижают количество погибших советских солдат. Об их роли неохотно говорят и на Украине. Президент Незалежной Владимир Зеленский не посчитал нужным упомянуть о подвиге красноармейцев в своей речи по случаю 9 Мая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 00:55
"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме
22 мая 2020, 04:55
"Единая Россия" нагло пропихивает": Циничные решения перечислил Зюганов, призвав бить тревогу
22 мая 2020, 00:55
Россия будет выигрывать в борьбе за рынок нефти: Колташов о судьбе Саудовской Аравии
22 мая 2020, 06:55
Разорван контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова": "Они взяли намного больше, чем выполнили"
22 мая 2020, 00:55
Русские регионы вымирают: в прямом эфире Зюганов рассказал о настоящей беде России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфире
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.