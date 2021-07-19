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Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта

19 июля 2021, 07:25  •  203 • Политика
Россия рассекретила "лицо" новейшего истребителя, который будет представлен на МАКС-2021. Соответствующие кадры были обнародованы в YouТube ГК "Ростех".
В ролике показаны контуры самолёта, а в конце даже его вид в анфас. Также раскрыт разработчик новейшего боевого самолёта - КБ "Сухой". Стоит отметить, что в ролике даже можно увидеть элементы приборной панели боевой машины.
Корпорация представит новейший истребитель на XV Международном авиационно-космическом салоне - 2021.
Ранее "Ростех" опубликовал "слитые" в Сеть фото нового русского истребителя и заявил, что технические подробности будут озвучены сегодня в полночь. При этом в госкорпорации отметили, что готовы указать имя автора фотографий, если он сам сообщит, как его зовут.

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