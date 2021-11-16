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Россия рассекретила космические испытания США после скандального заявления Госдепа
16 ноября 2021, 14:45 • 211 • Политика
Минобороны России ответило на обвинения и угрозы, озвученные в скандальном заявлении Госдепа США. Русские рассказали о космических испытаниях Штатов, указав, ещё и на лицемерие наших оппонентов.
Госдеп США обвинил Россию в создании угрозы на МКС. Американцы полагают, что Россия занимается испытанием оружия в космосе, поэтому и взорвала советский спутник. После на орбите появились обломки, которые могли повредить МКС.
На обвинения отреагировали в Министерстве обороны России. Для начала отметили, что обвинения США - это простое проявление лицемерия. Ведь США вместе с союзниками прямо сейчас блокируют принятие в ООН проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе.
Более того, Министерство обороны России предупреждало, что будет проводить испытания, в результате чего и был повреждён наш собственный космический аппарат. Что до угроз США, русские расценивают их, как свидетельство разработки и испытаний уже самим Пентагоном ударно-боевых средств в космосе.
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