Россия рассекретила космические испытания США после скандального заявления Госдепа

Минобороны России ответило на обвинения и угрозы, озвученные в скандальном заявлении Госдепа США. Русские рассказали о космических испытаниях Штатов, указав, ещё и на лицемерие наших оппонентов.

Госдеп США обвинил Россию в создании угрозы на МКС. Американцы полагают, что Россия занимается испытанием оружия в космосе, поэтому и взорвала советский спутник. После на орбите появились обломки, которые могли повредить МКС.

На обвинения отреагировали в Министерстве обороны России. Для начала отметили, что обвинения США - это простое проявление лицемерия. Ведь США вместе с союзниками прямо сейчас блокируют принятие в ООН проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе.

Более того, Министерство обороны России предупреждало, что будет проводить испытания, в результате чего и был повреждён наш собственный космический аппарат. Что до угроз США, русские расценивают их, как свидетельство разработки и испытаний уже самим Пентагоном ударно-боевых средств в космосе.