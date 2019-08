«Россия рассчитывает на диалог со всеми»: какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон • 57 • Украина Президент России Владимир Путин 19 августа прибывает во Францию для проведения встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров лидеры стран обсудят двусторонние отношения и вопросы мировой политики, в том числе ситуацию на Украине. По мнению экспертов, ключевыми темами встречи будут урегулирование конфликта в Донбассе, ситуация с Ираном и последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Макрон рассчитывает сохранить с Москвой особые дружеские отношения, но не в ущерб контактам с другими государствами Евросоюза и с США, уверены аналитики. Владимир Путин и Эммануэль Макрон © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Президент России Владимир Путин 19 августа проведёт переговоры во Франции со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи главы государств планируют обсудить «состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провести углублённый обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам». «Темы очевидны — это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы... это, конечно же, Украина, и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Переговоры глав государств пройдут в форте Брегансон — официальной летней резиденции президентов Франции. Как сообщает журнал Gala, Макрон хочет сделать из этой старой крепости «французский Кэмп-Дэвид» наподобие резиденции американских президентов. Официальная летняя резиденция французских президентов форт Брегансон

© PASCAL GUYOT / AFP В ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 июля по инициативе французской стороны, был намечен график предстоящих контактов в различных форматах, сообщает пресс-служба Кремля. Так, Макрон уже принял приглашение Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. «Нуждаемся друг в друге» 16 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в рамках двусторонних отношений Москва и Париж имеют хорошие перспективы для совместной реализации проектов в сфере мирного атома в третьих странах. «Франция — долгосрочный партнёр России в области мирного использования атомной энергии​​​. Реализуется стратегический документ по развитию сотрудничества между «Росатомом» и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции (КАЭ)», — заявил Ушаков на брифинге. Напомним, что в мае прошлого года российская госкорпорация «Росатом» и КАЭ заключили соглашение о партнёрстве. Также Россия и Франция готовятся провести в 2021 году перекрёстный год регионального сотрудничества. Как сообщил Ушаков, предварительная договорённость уже достигнута. В свою очередь, Дмитрий Песков не исключил, что во время переговоров Путин и Макрон затронут вопрос о репатриации останков ближайшего соратника Наполеона — генерала Сезара Гюдена, умершего от ран во время Отечественной войны 1812 года. Его останки были недавно обнаружены археологами на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска. «Безусловно, если наши французские визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, я уверен, что эта тема будет обсуждена», — подчеркнул пресс-секретарь президента России. Он отметил, что лидеры двух государств ведут «очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы, на любые темы». Как отмечают эксперты, Франция является для России одним из наиболее значимых европейских партнёров как в политической, так и в экономической области. «Париж уделяет большое внимание отношениям с Москвой. Играет свою роль и то, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН и ядерными державами. Мы нуждаемся друг в друге и можем решать совместно многие вопросы», — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. По словам эксперта, несмотря на санкции Евросоюза в отношении РФ, экономические отношения обеих стран находятся в неплохом состоянии — ещё пару лет назад Франция входила в число главных инвесторов в российскую экономику. «Так, французы участвовали в проекте «Ямал-СПГ», в прокладке «Северного потока — 2», а также в целом ряде других проектов», — подчеркнул Фёдоров. Вопросы войны и мира По мнению профессора НИУ ВШЭ Фёдора Лукьянова, российско-французские отношения развиваются стабильно, поэтому они вряд ли будут главной темой на переговорах Путина и Макрона. «Двусторонние связи России и Франции довольно благополучные, стабильные. Макрон — один из наиболее значимых политиков Европы, поэтому президенты будут обсуждать не только российско-французские вопросы», — отметил он в беседе с RT. Владимир Путин

© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS По мнению Лукьянова, лидеры России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также на Ближнем Востоке. «Конечно, вопрос отношений с США обязательно будет затронут, в частности в контексте прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — считает эксперт. Как сообщил ранее Ушаков, ещё одной темой встречи двух лидеров станет ситуация вокруг сделки по иранской ядерной программе. «Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и недопущения эскалации напряжённости между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом», — заявил он. Кроме того, подчеркнул Ушаков, Париж проявляет интерес к участию в саммите по сирийской проблематике вместе с Россией, Турцией и ФРГ. Эта идея стоит на повестке дня, но пока до её практической реализации далеко. Помощник российского президента напомнил, что первая встреча в таком формате состоялась в Стамбуле в 2018 году. «Сейчас эта идея на повестке дня, хотя, на мой взгляд, она пока ещё далека от практического осуществления, но обсудить её наши лидеры вполне могут», — заявил он. Между тем руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с RT констатировал, что ситуация в мире далека от стабильной и возможные горячие точки планеты будут обсуждаться в ходе беседы двух лидеров. «То, что сейчас происходит в Персидском заливе, в частности в Ормузском проливе, касается всех. Противостояние США и Ирана имеет взрывоопасный характер. Несмотря на тот факт, что отношения России и Франции к данной ситуации, к Тегерану и Вашингтону, в общем-то, разные, и Москва, и Париж отдают себе отчёт в том, что здесь нужно сотрудничать», — считает эксперт. Рубинский отмечает, что на данный момент ни Великобритания во главе с новым премьер-министром Борисом Джонсоном, всецело занятым брекситом, ни Германия, где канцлер Ангела Меркель готовится уйти со своего поста, не могут сказать решающего слова в споре о ситуации вокруг Ирана. Франция, как полагает эксперт, в этих условиях будет играть важную роль в ближневосточных делах. Французский военный контингент в Мосуле. Июль 2017

© Fadel Senna/AFP «Убийцы собственного народа»: украинский политик опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе По мнению Рубинского, Путин и Макрон также обсудят последствия торговой и технологической войны США с Китаем. «Последствия этой войны ощутимы для всей Европы. Вне зависимости от того, какие отношения у России и Франции с участникам данного конфликта, и Москва, и Париж могут сыграть свою решающую роль в деле разрешения складывающейся непростой ситуации», — полагает эксперт. Переговоры Путина и Макрона пройдут в канун саммита «Большой семёрки», который состоится 24—26 августа во французском Биаррице. По словам Ушакова, в Москве рассчитывают, что президент Франции расскажет лидерам стран G7 о результатах переговоров с российским коллегой. «В контексте проведения «семёрки», я думаю, естественно, разговор Макрона с Путиным представляет большой интерес, и мы не сомневаемся в этом. Это одна из целей, что француз поделится на этот счёт соображениями и с партнёрами по «семёрке» в Биаррице», — отметил помощник президента России. Как считает Рубинский, «Макрон, как хозяин этой встречи, будет, конечно, выступать на G7 с учётом мнения своего российского коллеги по ряду ключевых вопросов мировой политики». Донбасс в нормандском формате Ещё одной важной темой встречи Путина и Макрона станет положение на Украине. Напомним, что Франция является страной — участницей переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе. «Французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учётом смены руководства на Украине», — сообщил журналистам помощник президента России. Он добавил, что Москва не возражает против этой идеи, но считает, что для организации такой встречи нужна тщательная подготовка. По мнению экспертов, президент Франции попытается активизировать переговорный процесс по Донбассу. «Вероятно, Макрон попробует убедить Путина вступить в прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил Фёдор Лукьянов. Юрий Рубинский, в свою очередь, напомнил, что в июне Макрон подробно обсудил с украинским лидером проблематику нормандского формата — переговоров о ситуации в Донбассе с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Эммануэль Макрон

© Koji Sasahara/Pool via REUTERS «Было признано, что данный формат является безальтернативным. Безусловно, Франция во главе с Макроном сейчас пытается играть большую роль, чем в период создания «нормандской четвёрки», когда ключевую роль играла Германия в лице Меркель», — утверждает Рубинский. По его мнению, французский лидер будет добиваться прекращения вооружённого противостояния в Донбассе. Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе «Вероятно, он считает, что при нынешнем украинском руководстве найти точки соприкосновения по вопросу о ситуации на юго-востоке страны более чем возможно. Россия в этом, судя по всему, пока не очень уверена. Видимо, Москва и Париж будут ждать каких-то шагов друг от друга», — сказал Рубинский. По мнению Лукьянова, возможности Макрона в деле урегулирования ситуации на Украине не стоит переоценивать. «Здесь всё будет зависеть не от Франции, а от того, как будут развиваться события в Киеве, и того, сможет ли Зеленский продемонстрировать, что он реально контролирует политические процессы в стране и способен претворять в жизнь свои намерения», — полагает эксперт. Политику Парижа на российском направлении Лукьянов назвал активным лавированием. «Действуя в рамках традиций французской дипломатии, Макрон старается изо всех сил сохранить особенные отношения с Москвой, поскольку это один из принципов дипломатии, которого Франция придерживается на протяжении столетий. С другой стороны, он сильно озабочен тем, чтобы из-за России не испортить отношения с партнёрами в Евросоюзе и США», — утверждает эксперт. Перед поездкой во Францию Путин нанёс визит в Италию, напоминает Рубинский. По словам аналитика, сегодня эта страна переживает острейший политический кризис из-за внутриполитической борьбы за полный контроль над правительством. «Визит российского лидера в Италию мог быть расценён некоторыми политическими силами как солидаризация с национал-популистами, действия которых могут привести к развалу ЕС. Визит же во Францию говорит о том, что Москва не считает приемлемой одностороннюю ставку на ту или иную сторону в Евросоюзе. Россия рассчитывает на диалог со всеми — и это как раз то, к чему стремится сейчас Макрон», — заключил эксперт.





