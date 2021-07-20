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Россия располагает фактами: США уличили в связи с террористами в Афганистане

20 июля 2021, 15:30  •  169 • Политика
По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, Россия располагает фактами сотрудничества американской армии с ИГИЛ*.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия обладает фактами сотрудничества США с Исламским государством* в Афганистане.
Также он отметил, что руководство талибов готово к компромиссам, если же не удастся прийти к договорённостям, то возможен силовой захват.
По словам Кабулова, талибы не пересекали границы Афганистана с Узбекистаном или Таджикистаном.
Он также подчеркнул, что Россия с союзниками может купировать любые угрозы со стороны исламских радикалов.
* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - организация, деятельность которой в России запрещена.

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