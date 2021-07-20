Россия располагает фактами: США уличили в связи с террористами в Афганистане

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, Россия располагает фактами сотрудничества американской армии с ИГИЛ*.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия обладает фактами сотрудничества США с Исламским государством* в Афганистане.

Также он отметил, что руководство талибов готово к компромиссам, если же не удастся прийти к договорённостям, то возможен силовой захват.

По словам Кабулова, талибы не пересекали границы Афганистана с Узбекистаном или Таджикистаном.

Он также подчеркнул, что Россия с союзниками может купировать любые угрозы со стороны исламских радикалов.

* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - организация, деятельность которой в России запрещена.