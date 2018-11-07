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Россия раскрыла секрет терроризма

07 ноября 2018, 20:39  •  114 • Политика
По мнению Путина, Лаврова, Патрушева и Бортникова, терроризм становится серьезной силой только тогда, когда его используют в геополитических целях
Автор:
Латышев Сергей
На проходящем сегодня в Москве XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств - партнеров ФСБ России, в котором участвуют 124 делегации от 79 стран и пяти международных организаций, прозвучала позиция России, как надо бороться с терроризмом.
На данную тему на форуме высказались директор ФСБ Александр Бортников, зачитавший также приветствие президента России Владимира Путина к участникам форума, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Всё это лица, играющие ведущую в России роль в формулировании во внутренней и внешней политике целей и задач в борьбе с этим главным злом ХХI века.
Хотелось бы надеться, что Третьей мировой войны, которая много раз похоронит всех, удастся избежать. Однако война – в природе человека. И если её удается избежать по-крупному на земле, под водой, в воздухе или в космосе, то она всё равно будет вестись из-за угла, на улицах мирных городов. Как отдельными террористами, так и террористическими группировками, вплоть до целых террористических армий.
И не потому, что террористы сильны сами по себе, хотя иногда их группировки становятся действительно очень сильными. А потому, что их создают, накачивают оружием, тренируют и используют другие страны – друг против друга, в своих геополитических интересах, чем в настоящее время активно занимается Запад - в попытке сменить неудобные ему режимы, ослабить конкурентов.
Путин призвал к сотрудничеству
Президент России напомнил в своем послании, что для эффективной борьбы с этим злом необходимо укреплять доверие между государствами, их ответственность и прозрачность намерений, устранять «риски возникновения недопонимания в работе государств на данном направлении». Причем эти требования к работе спецслужб возрастают в связи с тем, что «международные террористические организации пытаются активизироваться».
Президент России Владимир Путин: Необходимо «существенно упрочить потенциал международного антитеррористического сотрудничества». Фото: www.globallookpress.com
Путин подчеркнул, что приоритетом в работе спецслужб должны являться сегодня создание эффективной системы физического, информационного и идеологического подавления террористических группировок, нейтрализация их главарей и активистов, с целью чего необходимо повышать оперативность обмена информацией, уничтожать источники и каналы подпитки террористических сетей. Для этого, по мнению Путина, следует «существенно упрочить потенциал международного антитеррористического сотрудничества». Глава российского государства выразил уверенность, что московский форум по безопасности позволит его участникам обменяться мнениями и опытом, предложить новые подходы к дальнейшему развитию и укреплению партнерских отношений между международными антитеррористическими структурами.

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