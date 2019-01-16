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Россия раскрыла план США для сокрытия улик связи с ИГИЛ

16 января 2019, 18:09  •  94 • В мире
МИД России сообщил, что у Москвы есть свидетельства связи США с террористами запрещенной в России группировки "Исламское государство". В ведомстве отметили, что американцы захватили талибскую тюрьму с боевиками ИГИЛ для того, чтобы не допустить утечки информации о спонсорах.
МИД России объявил, что доказательства связи США с ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) были найдены. Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, план США для сокрытия улик связи с боевиками был раскрыт после нападения иностранного спецназа на талибскую тюрьму.
Это было совершено, чтобы не допустить утечки информации о спонсорах.
Дипломаты указали, что речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис.
Там содержались пленённые на севере Афганистана в августе прошлого года террористы.
"Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении", - указывают представители российского МИД.
Отмечается, что в их числе "могли быть граждане России и государств Центральной Азии".
"Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ* могли сообщить относительно своих реальных спонсоров", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

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