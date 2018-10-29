Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО

Запад хоть и божился, что после распада Советского Союза будет не двигать свои военные границы в сторону Москвы — обещание свое не сдержал. НАТО продолжило расползаться на Восток. И вот на дискуссионном клубе «Валдай» директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин рассказал, как Россия будет обороняться, если Украина и Грузия вступят в недружественный нам альянс.

- Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема, - заявил дипломат. - Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи.

Однако Келин напомнил, что вряд ли Грузия и Украина вступят в НАТО в ближайшее время — предпосылок для этого пока нет.

- Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться, - сказал он.

Так о какой же защитной линии идет речь? Как она будет выглядеть?

- Все традиционно: С-300, С-400, Искандеры, средства радио-электронной борьбы, дополнительные силы авиации, системы противовоздушной обороны, размещение сил быстро реагирования, - рассказал «КП» военный эксперт Александр Жилин. - Все это сродни тому, что мы сделали на западной границе, где размещаем оборонительные установки. Это дело очень дорогое и ограниченно эффективное. Ведь на Украине и Грузии, если они вступят в НАТО, разместят американские ударные установки. Дай Бог, чтобы мысль об оборонительном поясе в Сочи экспромтом сформулировал дипломат на «Валдае». Ведь наш противник только и ждет, чтобы мы превратились в осажденную крепость.