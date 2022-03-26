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Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
26 марта 2022, 02:10 • 184 • Политика
ЦБ сообщил о зеркальных мерах в ответ на заморозку золотовалютных резервов - движение средств в недружественные страны ограничено. Экономист подтвердил: речь про "очень серьёзные суммы".
В ответ на заморозку резервов России в долларах и евро ЦБ ограничил движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны. Зеркальные санкции Банка России прокомментировал Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
В ответ на заморозку резервов России в долларах и евро ЦБ ограничил движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны. Зеркальные санкции Банка России прокомментировал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он отметил, что уверен почти на 100%, что в данном случае речь идёт об ограничениях на выплаты дивидендов по акциям. Эксперт подчеркнул, что это "очень серьёзные суммы". Кроме того, будут ограничены выплаты по нашим внешним долгам, включая корпоративные.
- продолжил список Александр Разуваев.
Специалист указал, что эти меры были довольно ожидаемы. Он добавил, что предсказывал подобное развитие событий, когда заморозка валютных резервов России ещё только обсуждалась.
- объяснил эксперт в беседе с "Ридусом".
Он считает, что эта мера является абсолютно правильной. Экономист подчеркнул, что это 100% сработает и вдобавок ко всему укрепит рубль. Поэтому он поддерживает Банк России в этом вопросе.
- резюмировал Александр Разуваев.
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