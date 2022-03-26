Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ

ЦБ сообщил о зеркальных мерах в ответ на заморозку золотовалютных резервов - движение средств в недружественные страны ограничено. Экономист подтвердил: речь про "очень серьёзные суммы".

В ответ на заморозку резервов России в долларах и евро ЦБ ограничил движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны. Зеркальные санкции Банка России прокомментировал Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

В ответ на заморозку резервов России в долларах и евро ЦБ ограничил движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны. Зеркальные санкции Банка России прокомментировал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он отметил, что уверен почти на 100%, что в данном случае речь идёт об ограничениях на выплаты дивидендов по акциям. Эксперт подчеркнул, что это "очень серьёзные суммы". Кроме того, будут ограничены выплаты по нашим внешним долгам, включая корпоративные.

Плюс деньги от продажи активов здесь - нефтегазовые проекты, BP,

- продолжил список Александр Разуваев.

Специалист указал, что эти меры были довольно ожидаемы. Он добавил, что предсказывал подобное развитие событий, когда заморозка валютных резервов России ещё только обсуждалась.

300 миллиардов долларов - деньги большие, дивидендов они, конечно, меньше получают, чем на эту сумму. Даже с выплатой долгов в короткую это всё равно меньше. А вот если рассмотреть долю от продаж - они же сказали, что уходят, нефтегазовые проекты, BP и так далее, - там уже суммы сопоставимые,

- объяснил эксперт в беседе с "Ридусом".

Он считает, что эта мера является абсолютно правильной. Экономист подчеркнул, что это 100% сработает и вдобавок ко всему укрепит рубль. Поэтому он поддерживает Банк России в этом вопросе.

Вы прихватили наши деньги - мы застегнём ваш карман. Баш на баш. Нам проще это делать, это у вас карман не единый: компании, банки, брокеры - решайте сами, кто лишился денег, кто нет,

- резюмировал Александр Разуваев.