Россия "зарвалась": NYT призвала Трампа одёрнуть Москву

В американском издании The New York Times требуют от Дональда Трампа показать "кузькину мать" Москве. Автор публикации Эрик Шмитт напоминает об участившихся стычках американских и российских военных и на земле, и в воздухе.

В статье говорится, что в последнее время противоречия между двумя государствами достигли невиданных прежде масштабов. Однако вину за эту напряжённость публицист возлагает именно на Москву, а также на то, что США потакают агрессии русских.

The New York Times, ссылаясь на неких представителей США, объясняет: если "зарвавшуюся" Россию не остановить, то каждый новый эпизод, каждая новая стычка увеличивает вероятность несчастного случая и просчёта.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Л. Харригян, комментируя воздушные перехваты со стороны обоих государств, отмечает, что всё это увеличивает вероятность столкновений в воздухе.

При этом, убеждены в NYT, если Москве не указать на её место, то проблема будет усугубляться.

В подкрепление этих суждений приводится комментарий главы Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алины Поляковой. Она объяснила, что подход России якобы заключается в том, чтобы "всегда немного выходить за рамки и ждать реакции".

"Эта актуальная ныне модель поведения России означает, что мы не обеспечили ей серьезных последствий, чтобы воспрепятствовать дальнейшей эскалации во всех сферах, где русские стремятся подорвать интересы США", - замечает она.