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Россия "зарвалась": NYT призвала Трампа одёрнуть Москву
03 сентября 2020, 23:30 • 61 • Политика
The New York Times призывает американского лидера Дональда Трампа указать Москве на место. По мнению издания, недавние стычки в воздухе и на земле между российскими военными и американцами свидетельствуют об одном - Россия "зарвалась".
В американском издании The New York Times требуют от Дональда Трампа показать "кузькину мать" Москве. Автор публикации Эрик Шмитт напоминает об участившихся стычках американских и российских военных и на земле, и в воздухе.
В статье говорится, что в последнее время противоречия между двумя государствами достигли невиданных прежде масштабов. Однако вину за эту напряжённость публицист возлагает именно на Москву, а также на то, что США потакают агрессии русских.
The New York Times, ссылаясь на неких представителей США, объясняет: если "зарвавшуюся" Россию не остановить, то каждый новый эпизод, каждая новая стычка увеличивает вероятность несчастного случая и просчёта.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Л. Харригян, комментируя воздушные перехваты со стороны обоих государств, отмечает, что всё это увеличивает вероятность столкновений в воздухе.
При этом, убеждены в NYT, если Москве не указать на её место, то проблема будет усугубляться.
В подкрепление этих суждений приводится комментарий главы Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алины Поляковой. Она объяснила, что подход России якобы заключается в том, чтобы "всегда немного выходить за рамки и ждать реакции".
"Эта актуальная ныне модель поведения России означает, что мы не обеспечили ей серьезных последствий, чтобы воспрепятствовать дальнейшей эскалации во всех сферах, где русские стремятся подорвать интересы США", - замечает она.
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