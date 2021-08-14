Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов...
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского ...
Главная / Политика

Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI

14 августа 2021, 22:20  •  135 • Политика
The National Interest обвинил Россию в "краже" военно-морского флота Украины в ходе воссоединения с Крымом. На сторону Москвы встали 75% всего личного состава ВМС Украины, включая высшее командование.
Россия "украла" военно-морской флот Украины, когда воссоединилась с полуостровом Крым. С таким обвинением выступил американский военный аналитик Себастьен Роблин в своей статье для журнала The National Interest.
Он указывает, что в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, вместе с территорией на сторону Москвы перешла большая часть находившихся на полуострове украинских военных. По подсчётам аналитика, речь идёт примерно о 75% всего личного состава ВМС Украины, включая высшее командование. Кроме того, Россия также получила полдюжины украинских военных кораблей и одну подводную лодку.
Россия "украла" военно-морской флот Украины,
- пишет Себастьен Роблин.
При этом он признаёт, что Москва вернула Киеву часть кораблей. С передачей остальных возникли проблемы из-за ухудшения отношений между странами. Также американский военный аналитик припомнил историю с провокацией в Керченском проливе, в результате которой Украина лишилась сразу трёх своих кораблей. Правда, потом ему снова пришлось признать, что Россия вернула корабли Незалежной.
Себастьен Роблин отмечает, что сейчас Запад оказывает помощь Украине по восстановлению ВМС. Речь идёт о воплощении в жизнь концепции так называемого "москитного флота" - создании большого количества кораблей с малым водоизмещением. Однако аналитик высказывает скепсис по поводу этой затеи.
Учитывая доминирующую огневую мощь российского Черноморского флота в водах вокруг Украины, некоторые могут возразить, что восстановление ВМС Украины - глупая затея,
- цитирует "ПолитРоссия" выдержку из статьи The National Interest.
Эксперт напомнил, какая судьба постигла ВМС Грузии во время "Операции по принуждению к миру" в 2008 году. Грузинский флот был полностью уничтожен без каких-либо усилий со стороны России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





135
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
14 августа 2021, 01:15
От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 03:10
В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины
12 августа 2021, 01:35
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов подать в суд
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.