The National Interest обвинил Россию в "краже" военно-морского флота Украины в ходе воссоединения с Крымом. На сторону Москвы встали 75% всего личного состава ВМС Украины, включая высшее командование.

Россия "украла" военно-морской флот Украины, когда воссоединилась с полуостровом Крым. С таким обвинением выступил американский военный аналитик Себастьен Роблин в своей статье для журнала The National Interest.

Он указывает, что в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, вместе с территорией на сторону Москвы перешла большая часть находившихся на полуострове украинских военных. По подсчётам аналитика, речь идёт примерно о 75% всего личного состава ВМС Украины, включая высшее командование. Кроме того, Россия также получила полдюжины украинских военных кораблей и одну подводную лодку.

Россия "украла" военно-морской флот Украины,

- пишет Себастьен Роблин.

При этом он признаёт, что Москва вернула Киеву часть кораблей. С передачей остальных возникли проблемы из-за ухудшения отношений между странами. Также американский военный аналитик припомнил историю с провокацией в Керченском проливе, в результате которой Украина лишилась сразу трёх своих кораблей. Правда, потом ему снова пришлось признать, что Россия вернула корабли Незалежной.

Себастьен Роблин отмечает, что сейчас Запад оказывает помощь Украине по восстановлению ВМС. Речь идёт о воплощении в жизнь концепции так называемого "москитного флота" - создании большого количества кораблей с малым водоизмещением. Однако аналитик высказывает скепсис по поводу этой затеи.

Учитывая доминирующую огневую мощь российского Черноморского флота в водах вокруг Украины, некоторые могут возразить, что восстановление ВМС Украины - глупая затея,

- цитирует "ПолитРоссия" выдержку из статьи The National Interest.

Эксперт напомнил, какая судьба постигла ВМС Грузии во время "Операции по принуждению к миру" в 2008 году. Грузинский флот был полностью уничтожен без каких-либо усилий со стороны России.