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Россия "ткнула носом" сенаторов США в нарушения договора СНВ-3 - WSJ

16 января 2019, 01:54  •  67 • Политика
Россия указала сенаторам США на проблемы с соблюдением СНВ-3 в 11-страничном документе. В нём говорится, что если нарушения продолжатся, договор может быть не продлён в 2021 году, пишет The Wall Street Journal.
Россия "ткнула носом" сенаторов США с соблюдением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), представив конгрессу соответствующий документ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
Сообщается, что речь идёт об 11-страничном документе, который датирован декабрём 2018 года. В нём содержится весьма "деликатное, но не вызывающее сомнений" предупреждение о том, что если США не будут выполнять свои обязательства по договору в полном объёме, СНВ-3 может быть не продлён в 2021 году.
"При самом неблагоприятном сценарии эти проблемы могут подорвать перспективы продления договора на период после 2021 года", - приводит газета выдержку из документа.
Кроме того, в нём указано, что Россия намерена поднимать проблему нарушений СНВ-3 со стороны США на переговорах всех уровней, а также обращать на неё внимание международного сообщества, пока нарушения не прекратятся.
По словам директора Ассоциации сторонников контроля над вооружениями Дэрила Кимбалла, речь в документе идёт о переоборудовании американских ядерных систем для выполнения неядерных задач. Он подчеркивает, что для безопасности мира эта проблема должна быть безотлагательно и профессионально решена.
Напомним, что договор СНВ-3 был подписан представителями России и США 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение стратегического наступательного вооружения обеих стран. Его срок действия истекает в 2021 году.

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