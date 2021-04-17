Россия "совсем унизила Японию" с помощью Google

Японцы возмутились, узнав из сообщения ИА Jiji о решении Google признать Курилы территорией России и отразить изменения на карте. "Россия совсем унизила Японию!" - считают жители этой страны.

Ранее, напомним, компания Google всё же сдалась и согласилась обозначить острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, как территорию России. Об этом по итогам встречи с представителями американской госкорпорации сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Американская корпорация должна внести изменения в свои карты. Такое решение, как и ожидалось, вызвало в Японии возмущение. Дело в том, что Токио уже много лет оспаривает территориальную принадлежность четырёх островов Курильской гряды, несмотря на то что эти территории официально являются российскими, что было зафиксировано в документах по итогам Второй мировой войны. Споры вокруг Курил являются главным препятствием на пути к подписанию мирного договора между Москвой и Токио.

Японское информагентство Jiji, сообщившее эту новость, вызвало вал комментариев пользователей. С удя по хлёстким фразам, те в выражениях не стеснялись и искренне считают, что Google теперь нужно наказать уже с японской стороны, поскольку корпорация помогла России окончательно унизить Японию.

"Россия совсем унизила Японию! - возмущается dee. - Может, нам прекратить использовать это медоточивое слово "возврат", а действовать по-другому?"

Интернет-пользователь iai продвигает японскую курильскую повестку и считает, что статус не только этих "спорных" (так в Японии называют четыре Курильских острова) территорий, но и вообще всех Курил якобы вообще не определён.

К то-то требует реакции японских парламентариев, недоумевая, что её нет, а кто уже всё же примирился с реальностью.

" П олитически Google нейтральна и, видимо, просто отобразит реальное положение дел. Короче, северные острова - как русские , острова Такэсима - как южнокорейские, а острова Сенкаку - как японские", - выразил свою точку зрения ixe.

Третьи, как, например, пользователь imy, призывают " немедленно предпринять соответствующие меры против Google в Японии!".