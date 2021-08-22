Россия "снова входит" в Афганистан, заявил Трамп: "Величайшее военное унижение"

Россия "снова входит" в Афганистан. Такое заявление сделал экс-президент США, заговорив об "унижении" и призвав американцев вернуться в республику, когда будет подходящий момент.

Как заявил Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Алабама, Россия "снова входит" в Афганистан.

"Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане", - сказал Трамп о России, добавив, что слышал об "их возвращении".

Американцам следует прийти в республику, когда будет подходящий момент, подчеркнул экс-президент США, сообщает "РИА Новости".

"Нам придётся вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент", - уверен Трамп.

Дональд Трамп также назвал ситуацию в Афганистане "величайшим военным унижением в истории США".

Отметим, что талибы* попросили содействия Москвы в процессе политического диалога с повстанцами из провинции Панджшер. Последняя остаётся единственным регионом страны, который не контролируют боевики "Талибана"*.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.