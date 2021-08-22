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Россия "снова входит" в Афганистан, заявил Трамп: "Величайшее военное унижение"

22 августа 2021, 10:10  •  129 • Политика
Россия "снова входит" в Афганистан. Такое заявление сделал экс-президент США, заговорив об "унижении" и призвав американцев вернуться в республику, когда будет подходящий момент.
Как заявил Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Алабама, Россия "снова входит" в Афганистан.
"Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане", - сказал Трамп о России, добавив, что слышал об "их возвращении".
Американцам следует прийти в республику, когда будет подходящий момент, подчеркнул экс-президент США, сообщает "РИА Новости".
"Нам придётся вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент", - уверен Трамп.
Дональд Трамп также назвал ситуацию в Афганистане "величайшим военным унижением в истории США".
Отметим, что талибы* попросили содействия Москвы в процессе политического диалога с повстанцами из провинции Панджшер. Последняя остаётся единственным регионом страны, который не контролируют боевики "Талибана"*.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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