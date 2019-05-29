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Россия "съела" иммунитет украинцев: "Доктор Смерть" озвучила новый диагноз

29 мая 2019, 02:54  •  40 • В мире
Отказ от вакцинации детей - серьезная проблема для Украины. Однако у взрослых жителей не все в порядке с иммунитетом. И исполняющая обязанности главы украинского Минздрава нашла этому объяснение: виновата Россия, которая "съела" иммунитет украинцев.
По словам Ульяны Супрун, которую украинцы уже привычно называют "Доктор Смерть", раньше Киев закупал российские вакцины, но они "не действовали". В результате взрослое население лишилось иммунитета.
Есть, конечно, еще один фактор – вакцины далеко не всегда правильно хранились. К примеру, их покупали, но вместо того, чтобы отправить в холодильник, оставляли лежать на полке. Поэтому после прививки никакого эффекта вакцина не давала.
"И это проблема, потому что теперь нужно вакцинировать не только маленьких детишек и тех, которых до 12 лет родители не привили, но и взрослых. У нас было 37 смертей от кори, и это больно, потому что этого не должно быть", – заявила Супрун в интервью "Радио Свобода".
В настоящее время, утверждает чиновница, на Украине есть все необходимые вакцины, и сделать прививку может любой житель, независимо от возраста.

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