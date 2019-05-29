Россия "съела" иммунитет украинцев: "Доктор Смерть" озвучила новый диагноз

По словам Ульяны Супрун, которую украинцы уже привычно называют "Доктор Смерть", раньше Киев закупал российские вакцины, но они "не действовали". В результате взрослое население лишилось иммунитета.

Есть, конечно, еще один фактор – вакцины далеко не всегда правильно хранились. К примеру, их покупали, но вместо того, чтобы отправить в холодильник, оставляли лежать на полке. Поэтому после прививки никакого эффекта вакцина не давала.

"И это проблема, потому что теперь нужно вакцинировать не только маленьких детишек и тех, которых до 12 лет родители не привили, но и взрослых. У нас было 37 смертей от кори, и это больно, потому что этого не должно быть", – заявила Супрун в интервью "Радио Свобода".

В настоящее время, утверждает чиновница, на Украине есть все необходимые вакцины, и сделать прививку может любой житель, независимо от возраста.