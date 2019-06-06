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Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
06 июня 2019, 09:09 • 163 • В мире
Электроэнергетика Эстонии не может выдержать конкуренции с недорогой электроэнергией, поступающей из России. В результате Eesti Energia вынуждена резко сократить штат своих сотрудников. "Мы сбиты с ног", - цитируют местные СМИ слова представителей отрасли.
Без работы уже этим летом могут остаться не менее 500 сотрудников компании, больше тысяч человек уйдут в вынужденный отпуск. Останутся ли рабочие места в дальнейшем – пока неизвестно, пишет эстонское издание "Северное побережье".
Причина такой ситуации – в повышении на выбросы CO2, а также дешевая российская электроэнергия, которая попадает на рынок прибалтийских стран. Все это делает электростанции Эстонии, которые работают на сланцах, неконкурентоспособными.
Повышение квот на выбросы углекислого газа произошло внезапно и было довольно резким. Это "сбило с ног" всю отрасль промышленности, говорят в Независимом профсоюзе шахтеров и энергетиков.
Отключения на Нарвских электростанциях начались еще зимой, в настоящее время отключены три из одиннадцати блоков. Представитель профсоюза энергетиков Нарвы рассказал, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас во время визита в Брюссель обсудит эту проблему, однако неизвестно, как могут помочь в Евросоюзе: на принятие соответствующего решения могут уйти годы.
Напомним, в начале мая Латвия и Эстония договорились о совместном вводе пошлин на импорт электроэнергии из России. Как сообщил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар, такие тарифы уже применяются в Финляндии, чтобы устранить "нечестную конкуренцию" со стороны российской электроэнергетики.
Ввод пошлин за использование инфраструктуры предположительно состоится осенью, сказал Татар в понедельник вечером в ходе эфира телеканала ETV+. При этом чиновник не уточнил, каким будет размер тарифа в балтийских странах.
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