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Россия "приземлила" ещё два IT-гиганта США: Компании Meta и Zoom подчинились Роскомнадзору
22 февраля 2022, 17:30 • 327 • Политика
Роскомнадзор заявил, что Meta и Zoom начали выполнять закон России о "приземлении". Речь идёт о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства.
Американская компания Meta, владелец соцсети Facebook, и компания Zoom, известная своей программой для видеоконференций, начали выполнять закон России о "приземлении". Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Речь идёт о законе, который обязывает иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей создавать в России свои филиалы или представительства, которые должны в полном объёме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия с регулирующими органами России. Также такие компании обязаны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.
- говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что обе компании подали заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора. И компания Zoom уже завершила процесс регистрации. Ранее законодательству России подчинились компания Apple и стриминговый сервис Spotify. Они открыли свои представительства в России.
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