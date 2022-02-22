Россия "приземлила" ещё два IT-гиганта США: Компании Meta и Zoom подчинились Роскомнадзору

Роскомнадзор заявил, что Meta и Zoom начали выполнять закон России о "приземлении". Речь идёт о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства.

Американская компания Meta, владелец соцсети Facebook, и компания Zoom, известная своей программой для видеоконференций, начали выполнять закон России о "приземлении". Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Речь идёт о законе, который обязывает иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей создавать в России свои филиалы или представительства, которые должны в полном объёме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия с регулирующими органами России. Также такие компании обязаны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований,

- говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обе компании подали заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора. И компания Zoom уже завершила процесс регистрации. Ранее законодательству России подчинились компания Apple и стриминговый сервис Spotify. Они открыли свои представительства в России.