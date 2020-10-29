Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, она поразила условную цель. Истинное значение проведённых испытаний объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Тип испытанной противоракеты не называется, однако скорее всего речь идёт о системе А-235 "Нудоль", считает специалист в области систем ПВО. Он пояснил, что такие комплексы защищают Москву. По словам эксперта, ракета А-235 "Нудоль" пришла на смену А-135 "Амур". Она способна поражать как цели на низких орбитах, так и осуществлять атмосферный перехват.

"Ракета высокоскоростная и уникальная. Она может поражать как спутники, так и баллистические ракеты противника. Естественно, это вызывает шок и истерику на Западе, особенно у американцев", - сказал Юрий Кнутов в беседе Nation News.

Он напомнил, что обновлённая военная доктрина США предполагает войну сразу в пяти сферах: в космосе, киберпространстве, на земле, в воздухе и на море. Но способность российских ракет сбивать американские спутники обнуляет эти планы.