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Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты

29 октября 2020, 06:00  •  142 • Политика
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО. Российские противоракеты обнуляют разработки, которые ведут США, комментирует специалист в области систем ПВО Юрий Кнутов.
Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, она поразила условную цель. Истинное значение проведённых испытаний объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.
Тип испытанной противоракеты не называется, однако скорее всего речь идёт о системе А-235 "Нудоль", считает специалист в области систем ПВО. Он пояснил, что такие комплексы защищают Москву. По словам эксперта, ракета А-235 "Нудоль" пришла на смену А-135 "Амур". Она способна поражать как цели на низких орбитах, так и осуществлять атмосферный перехват.
"Ракета высокоскоростная и уникальная. Она может поражать как спутники, так и баллистические ракеты противника. Естественно, это вызывает шок и истерику на Западе, особенно у американцев", - сказал Юрий Кнутов в беседе Nation News.
Он напомнил, что обновлённая военная доктрина США предполагает войну сразу в пяти сферах: в космосе, киберпространстве, на земле, в воздухе и на море. Но способность российских ракет сбивать американские спутники обнуляет эти планы.
"Есть ещё два комплекса - С-400 и С-300В4, которые работают по гиперзвуку, на подходе С-500. Эти новинки обнуляют те разработки, которые сейчас ведут американцы", - заключил Кнутов.

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