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Россия "накормит" северокорейских малышей: В посольстве РФ назвали назначение гуманитарной помощи

04 марта 2019, 08:39  •  147 • Политика
Россия поставила в КНДР более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. В посольстве РФ назвали назначение поставки зерна. Благодаря этой гумпомощи наша страна "накормит" северокорейских малышей - зерно, как отметили дипломаты, пойдет на "изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин".
В Генконсульстве РФ в Северной Корее сообщили о доставке в страну свыше двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. За разгрузкой, как указывается на официальной странице диппредставительства в Facebook, наблюдал лично генконсул Юрий Бочарев.
Дипломаты же назвали и назначение этой поставки зерна. Как оказалось, благодаря этой гумпомощи Россия "накормит" северокорейских малышей. По данным Генконсульства нашей страны, поставленная в КНДР российская пшеница пойдет на "изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин".
Указывается также, что одна половина зерна оставлена в Чхонджине, а другая отправлена в город Хыннам.

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