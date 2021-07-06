Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / Политика

Россия "меняет правила игры": В Китае назвали прорывное оружие Москвы

06 июля 2021, 19:35  •  145 • Политика
В Китае рассказали о русском оружии, способном "изменить правила игры". Речь идёт о ракетах "Сармат","Циркон" и ЗРК С-500.
Нестандартный подход России к созданию новейших вооружений позволяет "изменить правила игры". Об этом пишет китайская газета "Хуаньцю шибао", ставя в пример три новейшие русские разработки.
В первую очередь аналитики издания указывают на межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Отмечается, что пока страны Запада делают ставку на твердотопливные ракеты, в России создают тяжёлые ракеты с жидкостными двигателями. И это делает их весьма эффективным оружием "первого ядерного удара". Недаром в НАТО обозвали данную ракету "Сатаной", пишет китайская газета.
Другим примером нестандартного оружия России китайские эксперты называют гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Циркон", которую уже прозвали "убийца авианосцев". Аналитики указывают, что данная ракета обладает не только невероятной скоростью полёта, но и малой высотой полёта. Это ещё больше затрудняет её перехват. Кроме того, она имеет большую дальность, но при этом низкую себестоимость и небольшой размер.
Третьим примером оружия, которое меняет правила игры, был назван зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей". Он способен не только перехватывать баллистические ракеты и прочие воздушные цели, но и уничтожать низкоорбитальные спутники и беспилотники.
Подводят итог, китайские эксперты указывают, что цели военного развития России довольно ясны. Поскольку Россия не может тратить на вооружения столько же, сколько и Запад, ставка сделана на создание оружия, способного "изменить правила игры" и нанести асимметричный удар по противникам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






145
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
06 июля 2021, 00:20
"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО
06 июля 2021, 00:20
Военный эксперт рассказал о серьёзном вызове для Кремля
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
01 июля 2021, 00:15
Как великие укры Одессу строили
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
03 июля 2021, 15:30
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.