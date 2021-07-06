Россия "меняет правила игры": В Китае назвали прорывное оружие Москвы

В Китае рассказали о русском оружии, способном "изменить правила игры". Речь идёт о ракетах "Сармат","Циркон" и ЗРК С-500.

Нестандартный подход России к созданию новейших вооружений позволяет "изменить правила игры". Об этом пишет китайская газета "Хуаньцю шибао", ставя в пример три новейшие русские разработки.

В первую очередь аналитики издания указывают на межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Отмечается, что пока страны Запада делают ставку на твердотопливные ракеты, в России создают тяжёлые ракеты с жидкостными двигателями. И это делает их весьма эффективным оружием "первого ядерного удара". Недаром в НАТО обозвали данную ракету "Сатаной", пишет китайская газета.

Другим примером нестандартного оружия России китайские эксперты называют гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Циркон", которую уже прозвали "убийца авианосцев". Аналитики указывают, что данная ракета обладает не только невероятной скоростью полёта, но и малой высотой полёта. Это ещё больше затрудняет её перехват. Кроме того, она имеет большую дальность, но при этом низкую себестоимость и небольшой размер.

Третьим примером оружия, которое меняет правила игры, был назван зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей". Он способен не только перехватывать баллистические ракеты и прочие воздушные цели, но и уничтожать низкоорбитальные спутники и беспилотники.

Подводят итог, китайские эксперты указывают, что цели военного развития России довольно ясны. Поскольку Россия не может тратить на вооружения столько же, сколько и Запад, ставка сделана на создание оружия, способного "изменить правила игры" и нанести асимметричный удар по противникам.