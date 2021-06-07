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Россия "дискредитирует" НАТО. Полковник озвучил топовые "подставы"

07 июня 2021, 21:35  •  87 • Политика
Минобороны Великобритании расследует инцидент с пьяными солдатами в Эстонии. Уже пошли разговоры, что всё это устроила Россия с целью дискредитации НАТО. Россия таким образом уже не в первый раз "дискредитирует" НАТО, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин.
Россию заподозрили в дискредитации НАТО после того, как шестерых британских солдат сняли с поезда в 30 километрах от границы России и Эстонии. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Сообщается, что пьяных британских солдат передали военной полиции НАТО. В Минобороны Великобритании расследуют инцидент. Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's считает, что к инциденту могут быть причастны "агенты русской разведки".
Виктор Литовкин отмечает, что Россия таким образом уже не в первый раз "дискредитирует" НАТО. Например, в прошлом году осенью на учениях в Норвегии голландские солдаты прибыли без подштанников. В итоге у них замёрзло то, что должно было замёрзнуть. На этих учениях женщина-штурман норвежского фрегата посадила его на камни, потому что она перепутала огни маяка и огни проходящего рядом танкера. А самолёты американского атомного авианосца "Гарри Трумэн" не смогли взлететь с палубы, потому что палуба обледенела.
Россия виновата, да, потому что Россия заморозила палубу этого авианосца, который прибыл демонстрировать свою мощь на учения в Норвегию, пугать Россию,
- с улыбкой сказал Виктор Литовкин в интервью Царьграду.
В этом году, продолжил эксперт, на учениях в Эстонии американцы сбросили десант в менее чем 150 километрах от границы России. При этом десять американских парашютистов столкнулись в воздухе и начали мутузить друг друга, пытаясь отцепить парашюты. Приземлились благополучно, но переломали руки-ноги. Трое человека до сих пор находятся в госпитале, рассказал Виктор Литовкин.
А когда американские солдаты мочатся на памятники в Риге, публично, при всех, это тоже Россия виновата, ведь она считает, что НАТО - это не оборонительный союз, это объединение вассалов США, которые подчиняются США и предназначены не для защиты Европы, а для демонстрации своей силы, для того чтобы пугать Россию,
- приводит другой пример военный эксперт.
В итоге получается, что Россия виновата во всём, что происходит внутри НАТО. Но тогда единственный выход для военного блока - это самораспуститься. Тогда Россия перестанет влиять на НАТО в прямом и метафизическом плане, отмечает эксперт.

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