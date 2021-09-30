Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень

Европа, озабоченная газовым кризисом, просит Россию увеличить поставки угля, сообщает Bloomberg. Цена на голубое топливо успела уже дважды обновиться за утро четверга.

Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд дважды за утро и превысила 1100 долларов за 1000 кубометров. Ранее стоимость была 1070 долларов, а в среду - 1040. Стоимость топлива увеличивается на протяжении уже нескольких недель.

Европа испытывает острую нехватку природного газа. "Газпром" снизил его прокачку по трубопроводу Ямал - Европа из-за аварии, но сейчас поставки увеличиваются. Заполняемость подземных хранилищ газа в Европе на минимальном уровне за последние 10 лет и составляет сейчас 72%. Наименьшее количество газа у Австрии, там уровень закачки чуть превышает 50%.

Европа просит у России в такой ситуации больше угля, информирует Bloomberg.

Но пресс-секретарь Минэнерго, слова которого приводит агентство, сообщает, что уровень экспорта угля в Европу не увеличится и составит около 48 млн тонн в год.

Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина считает, что если все коммунальные службы Европы перейдут на уголь, то одна Россия не справится с таким спросом. Между тем в Великобритании из-за высоких цен на газ обанкротились с начала года уже 15 энергокомпаний. Они обслуживали почти 2 миллиона человек.

В Минэнерго же ответили, что не получали писем от стран Европы с просьбой об увеличении поставок угля.

Кто виноват? Уж точно не русские

Ранее читатели британской газеты Daily Express задались исконно русским вопросом: "Кто виноват?" Пока правительства стран ЕС плохо понимают, что делать с дефицитом газа, возникшим в Европе.

Поводом для обмена мнениями стала статья о подписании контракта на поставку газа Венгрией. Россия сделала это в обход Украины, Венгрия будет получать газ напрямую, чему глава правительства Виктор Орбан и его сограждане очень рады. Об этом он заявил на подписании контракта.

В остальных же европейских странах продолжают предпринимать меры по сокращению дефицита газа, при этом сам источник топлива, "Северный поток - 2", не сертифицируют. Но виновата при этом Россия, которая якобы пытается манипулировать всеми, "зажимая Европу в тиски".

Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо,

- утверждает JohnJ.

Ему вторит Grumpy 79, заявляя, что ловкие русские удачно манипулируют делами европейских правительств.

Но не все придерживаются подобной точки зрения. Есть и те, кто объективно смотрит на ситуацию. В частности, Grazi напомнил, что англичанам в принципе жаловаться не на что, так как газ из России составляет всего лишь 1% от общего импорта. И вопросы им надо задавать собственному премьер-министру Борису Джонсону.

Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России,

- пишет Grazi.

Скажите спасибо американским партнёрам

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, кто устроил Европе рост цен на газ в преддверии зимы. По его словам, упрёки со стороны США совершенно напрасны - русские тут ни при чём.

Поблагодарить за подскочивший ценник, который уже превысил отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров, европейцы должны своих американских партнёров, указывает Юшков. Ведь именно они вместе с другими крупными поставщиками СПГ переориентировали поставки сжиженного природного газа на более прибыльный азиатский рынок.

"Вопрос в том, что весь СПГ ушёл в Азию, потому что там цены ещё выше, чем в Европе. Именно этот фактор сформировал дефицит, который весь 2021 год толкал цены на газовом рынке Европы вверх", - пояснил эксперт порталу "Народные новости".

Ожидание холодной зимы также подстегнуло рост стоимости голубого топлива. Игорь Юшков не исключил, что высокие цены могут продержаться в Европе до марта или апреля 2022 года.