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Россия пытается вырвать программу МС-21 из санкционного "капкана" США
07 июля 2019, 12:39 • 175 • Политика
Реализация большой программы МС-21 продолжается, в том числе в условиях санкционного "капкана" США. Россия предпринимает новые шаги по выведению проекта из-под удара. Об этой работе и закладке новых машин рассказал Юрий Борисов.
Иркутский авиационный завод заложил еще два самолета МС-21, причем один из них должен пройти испытания с российским двигателем. О плане работ на ближайшие месяцы сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Таким образом, он открыл совещание по выполнению производственных программ предприятия.
Что построено и что заложено
Машины, строящиеся сегодня, опытные, сказал Борисов. Однако активная работа по подготовке серийного производства ведется. Ожидается, что поставки начнутся уже в 2021 году. Летные испытания проходят три машины, они полностью построены.
Работают над испытаниями в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского. Четвертый самолет вот-вот соберут, и он также отправится к испытателям. А в портфеле твердых заказов и вовсе 175 машин.
Санкционное давление на программу
Программа МС-21 - это не только строительство самолетов, она гораздо шире и сложнее, сказал Борисов.
Коснулся вице-премьер и вопроса санкций, бьющих по российской авиации. Москва не исключает, что проект МС-21 будет атакован новыми ограничениями. Есть предпосылки давления на программу. Среди них - "вступление в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями". Такие санкции затронули АО "Аэрокомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", напомнил Борисов.
"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21", - но и это еще не все, Борисов сказал о запрете на поставку титанового крепежа, а также машин для выкладки сухой углеродной ленты. Под ударом и другое оборудование, необходимое для реализации российского проекта.
"Сохраняются риски введения новых санкций", - добавил Юрий Борисов.
Чтобы купировать эти риски, разработан и выполняется целый комплекс мероприятий по замене иностранных составляющих на отечественные. Таким образом, проект МС-21 будет независим от санкционной продукции.
Правительство намерено и дальше поддерживать программу, резюмировал Борисов.
Досье
МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).
Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).
Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года.
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