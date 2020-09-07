Россия пытается присоединить Белоруссию - МИД Литвы

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В Вильнюсе заявили о "российской аннексии", которая проводится за счет слабости другого государства

Россия намерена совершить все возможное для присоединения Белоруссии. Такое мнение выразил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Представитель литовского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва собирается "сделать все, чтобы присоединить ее каким-то образом".

Похожее заявление сделал депутат Сейма Жигимантас Павильонис. По его словам, Кремль готовит настоящую "аннексию" восточноевропейского государства, сообщает 15min.lt.

"То, что сейчас готовится в Москве, – это незаконная аннексия страны, предложение создать таможенный, налоговый, валютный союз, аннексия государства, слабостью которого пытаются воспользоваться", – заявил парламентарий.

Стоит отметить, что Литва присоединилась к Латвии и Эстонии, которые решили ввести ряд санкций против 30 белорусских чиновников. В список попал и президент страны Александр Лукашенко. Европейские государства не признают легитимность главы Республики, избранного на руководящий пост после выборов, прошедших 9 августа.

В свою очередь, лидер ФРГ, Франции и Италии воспротивились введению санкций против Минска.

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что Союзное государство России и Белоруссии может расшириться за счет Донбасса, который не собирается возвращаться в состав Украины.



