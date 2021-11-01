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Россия пытается нас запугать. Киев отчитал Москву за панику в американских СМИ

01 ноября 2021, 21:45  •  155 • Политика
Киев отчитал Москву за панику в американских СМИ. Украина считает, что слухи о скоплении русских войск у границ Украины якобы распространяет сама Россия в попытке запугать украинцев.
Министерство обороны Украины опровергло информацию американской газеты The Washington Post о том, что армия России начала перемещения возле границы с Украиной. В ведомстве отметили, что Главное управление разведки следит за перемещениями русских войск, и если бы таковые были, то это не осталось бы незамеченным на Украине.
При этом всю ответственность за распространение фейка Киев возложил не на американских журналистов, которые готовили материал, опираясь на ролики в соцсетях и совершенно не утруждая себя попыткой проверить информацию. А на Россию.
Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ факты являются элементом специальных информационно-психологических действий и плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений (речь об учениях России и Белоруссии "Запад-2021" - прим. ред.),
- говорится в сообщении.
Напомним, что в последнее время ситуация в Донбассе существенно обострилась. Украинская армия стала открыто применять запрещённые Минскими соглашениями беспилотники, а также захватила населённый пункт в серой зоне.

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