Россия пытается "усложнить переговоры" с НАТО - Минобороны Украины

Markiian Lyseiko/www.globallookpress.com

Чиновница отказалась объяснять смысл сказанного

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Российская Федерация может потребовать невступление официального Киева в состав Североатлантического альянса, чтобы обеспечить себе нечто "меньшее".

Маляр полагает, что российская сторона пытается, выставляя обширные требования, выиграть пресловутое "меньшее" путем усложнения переговорных процессов и выведения Запада из равновесия.

Вступление Украины в НАТО, сообщила чиновница – не просто желание, но государственный курс, закрепленный на конституционном уровне. Киев не собирается отказываться от евроатлантических устремлений – президенту России, по словам Маляр, это прекрасно известно. Именно поэтому Владимир Путин "усложняет переговорный процесс".

Госслужащая не смогла ответить на вопрос, что именно пытается выиграть Москва подобными "усложнениями" – чиновница заявила, что это должен объяснить уже Кремль.

Вместе с тем Маляр считает, что членство Украины в Альянсе покажется кому-то туманной перспективой, однако Киев должен использовать любой шанс – реалии полны постоянных неожиданностей в виде меняющейся геополитической обстановки. В мировой политике, уверена замминистра обороны, в любой момент может появить "черный лебедь", который изменит баланс сил.

"Наша задача – быть каждый день готовыми к тому, что этот шанс появится завтра. Мы должны быть готовы", – высказалась Маляр.

Таким образом в Министерстве обороны Украины оценили проект договора о гарантиях безопасности, составленным российским МИД – в двустороннем соглашении, предлагаемым коллегам, Кремль и Белый дом обязуются гарантировать друг другу отсутствие угроз и ненаступление, а также неприсоединение Украины к НАТО.