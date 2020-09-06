Россия пугает новым истребителем. Серьёзно? - The National Interest

Русские уже который год заявляют о начале работы над истребителем-невидимкой шестого поколения, но пока всё это не идёт дальше разговоров, пишет автор The National Interest. Он напомнил, что ещё не все проблемы с производством Су-57 решены, а Москва уже хвастается новинкой.

Статья рассказывает о том, что новый истребитель ВВС России получит лучшие свойства МиГ-21, МиГ-35 и Су-57. На начало проектирования нового боевого самолёта намекал ещё в 2016 году Дмитрий Рогозин.

Между тем, напоминает автор, над невидимкой работает не только РФ: определённого прогресса в том же направлении достигли США, Китай, Великобритания, Италия, Швеция, Япония, Германия, Испания, Тайвань и Франция. Но всерьёз говорить о самолётах следующего поколения можно будет минимум лет десять, уверены эксперты The National Interest.