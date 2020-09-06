Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Главная / В мире

Россия пугает новым истребителем. Серьёзно? - The National Interest

06 сентября 2020, 12:55  •  120 • В мире
Американское издание The National Interest отреагировало на новость о том, что Россия собирается построить новый истребитель-невидимку. Авторы считают, что это несерьёзно: мол, ждать придётся ещё лет десять.
Русские уже который год заявляют о начале работы над истребителем-невидимкой шестого поколения, но пока всё это не идёт дальше разговоров, пишет автор The National Interest. Он напомнил, что ещё не все проблемы с производством Су-57 решены, а Москва уже хвастается новинкой.
Статья рассказывает о том, что новый истребитель ВВС России получит лучшие свойства МиГ-21, МиГ-35 и Су-57. На начало проектирования нового боевого самолёта намекал ещё в 2016 году Дмитрий Рогозин.
Между тем, напоминает автор, над невидимкой работает не только РФ: определённого прогресса в том же направлении достигли США, Китай, Великобритания, Италия, Швеция, Япония, Германия, Испания, Тайвань и Франция. Но всерьёз говорить о самолётах следующего поколения можно будет минимум лет десять, уверены эксперты The National Interest.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 15:50
Кто будет демонстрировать «пробирку с Новичком» в ООН?
05 сентября 2020, 22:10
«Над соединениями этой группы работали специалисты западных стран»: МИД РФ назвал НАТО причастным к выпуску «Новичка»
06 сентября 2020, 01:00
В США сделали поблажку педофилам: Возраст жертвы имеет значение
06 сентября 2020, 01:50
«Ситуация остаётся очень нестабильной»: как экономические показатели США повлияют на выборы президента
06 сентября 2020, 08:15
«Результат выборов представляет собой неуспех»: почему бессменная партия власти в Черногории проиграла оппозиции
06 сентября 2020, 01:00
Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единств...
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночь...
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию...
06 сентября 2020, 00:05
Новая схема поборов от «слуг»: украинцев обяжут платить за животных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
01 сентября 2020, 22:55
Сбежавший в США экс-советник Путина раскрыл тайный план Кремля в Белоруссии
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.