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Россия пугает новым истребителем. Серьёзно? - The National Interest
06 сентября 2020, 12:55 • 120 • В мире
Американское издание The National Interest отреагировало на новость о том, что Россия собирается построить новый истребитель-невидимку. Авторы считают, что это несерьёзно: мол, ждать придётся ещё лет десять.
Русские уже который год заявляют о начале работы над истребителем-невидимкой шестого поколения, но пока всё это не идёт дальше разговоров, пишет автор The National Interest. Он напомнил, что ещё не все проблемы с производством Су-57 решены, а Москва уже хвастается новинкой.
Статья рассказывает о том, что новый истребитель ВВС России получит лучшие свойства МиГ-21, МиГ-35 и Су-57. На начало проектирования нового боевого самолёта намекал ещё в 2016 году Дмитрий Рогозин.
Между тем, напоминает автор, над невидимкой работает не только РФ: определённого прогресса в том же направлении достигли США, Китай, Великобритания, Италия, Швеция, Япония, Германия, Испания, Тайвань и Франция. Но всерьёз говорить о самолётах следующего поколения можно будет минимум лет десять, уверены эксперты The National Interest.
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