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Россия «прячет» в Крыму крупнейшую группировку войск на случай войны с Украиной – украинский эксперт

29 ноября 2018, 15:54  •  41 • Политика
Украинский эксперт Андрей Клименко заявил, что в случае военного столкновения с Киевом Москва обязательно использует Крым, для чего якобы скрывает  там «огромное количество войск».
Бывший экономист украинской фракции «Партия регионов», ставший членом движения «Майдан иностранных дел» («МИД») сделал такое заявление в ходе пресс-конференции в Киеве. Экономист рассказал о том, что Украина и Россия могут вступить в горячую фазу противостояния.
При этом Киеву стоит опасаться готовности Москвы использовать Крым в качестве мощнейшего плацдарма для наступления, утверждает он. По его словам, со стратегической точки зрения Крым представляет для Украины и Восточной Европы серьезную военную опасность.
Россия прячет на полуострове гигантское количество войск, уверяет эксперт. По его убеждению, оценки Минобороны Украины о размере и составе российской армии в Крыму в два раза занижены. Он считает, что РФ «прячет» на полуострове 60 000 военных – больше, чем американская база Рамштайн в ФРГ и больше, чем все базы США на японском острове Окинава.

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