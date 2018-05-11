Россия прозападная: реальность завтрашнего дня • 13 • Аналитика Советский Союз начала 1980-х гг. и современная Российская Федерация. Что между ними общего? Точно так же, как умирающий СССР, нынешняя Россия пытается найти выход из социально-экономического тупика. Путина на Западе сравнивают с Брежневым и ждут, когда «одряхлевший режим» рухнет. После чего Россия вмиг станет прозападной страной! Это лишь вопрос времени, утверждают иностранные эксперты. И добавляют: после февраля 1917 года и после августа 1991 года в России наконец свершится «третий прозападный поворот». Откуда такая уверенность?







Некоторые сравнивают Владимира Путина с Иосифом Сталиным. Но правомерно ли это? Эксперты считают, что нет. Например, бывший дипломат, публицист Владимир Федоровский (француз русского происхождения) считает, что Путин представляет собой «смесь Брежнева и Хрущёва». Об этом он сказал в интервью «Le Figaro».





В качестве оснований для сравнения писатель привёл следующие доводы.



Как и нынешний Путин, Хрущёв «управлял» государством через лозунги. Широко известен, например, его лозунг «Через двадцать лет мы обгоним Соединённые Штаты!»



Так же ведёт себя и Путин. На днях он наметил очередной амбициозный курс правительства, выразив его в ряде указов. Один из таких указов даже установил, что Россия до окончания последнего путинского срока правления займёт место в пятёрке крупнейших мировых держав.



Похож Путин и на Брежнева. Особенно велико сходство в подборе обоими кремлёвских кадров. Подобно Брежневу, Путин ставит возле себя людей, с которыми работает давно. И такой подход работает против Путина: эксперт убеждён, что Путину крайне трудно обновлять политические кадры — предпочтение попросту отдаётся одним и тем же. Публицист называет такое положение дел «чумой преемственности».



Сохранение на посту премьера Дмитрия Медведева подчёркивает нежелание Путина идти по пути реформ. Ведь новый старый премьер-министр Медведев сильно упал в глазах россиян.



Наконец, исполнительная власть в России, полагает Федоровский, не видит, как крах нефтяных цен ослабил экономику в стране. Да и внешняя политика, несмотря на «поразительные заявления», по-прежнему остаётся проблемой для интересов России.



Что касается Сталина, то тут общего мало: у Сталина президент России позаимствовал лишь тягу к символике и риторику в национальном духе.



Как же России выйти из социально-экономического тупика, о котором твердят западные эксперты?



На этот вопрос ответили в Германии. Россия станет прозападной. Именно таковы российские перспективы, считает Андреас Умланд, автор большого аналитического материала, опубликованного во влиятельной немецкой газете «Die Welt».



Материал называется «Станет ли Россия прозападной (prowestlich) после Путина?» И автор убеждён: станет!



Андреас Умланд — редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» (издаётся в Штутгарте), научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества (Киев).



Основной посыл его новой статьи следующий: Запад должен уже сейчас подготовиться «к концу эпохи Путина». Для этого следует предложить России «конкретный план постепенной западной интеграции» («einen konkreten Plan für eine schrittweise Westintegration ihres Landes anbietet»).



Между Советским Союзом начала 1980-х годов и современной Российской Федерацией существует много различий. Однако советское государство, стоявшее на грани распада, и нынешнее российское государство имеют и сходство. Они схожи в том, что «режим Путина» маневрирует, как и «уходящий СССР», в «социально-экономическом тупике».



Коммунистическое руководство в Москве не смогло в своё время реформировать советскую экономику, а Путин с 1999 года «создал в России своеобразный корпоративно-клептократический порядок», полагает Умланд. Этот его «псевдодемократический режим», как и советская система, не является «жизнеспособным», а потому «обречён». Это лишь «вопрос времени, когда рухнет путинская система», уверен публицист. Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном



Далее он рассуждает о будущем России. Тут ему всё предельно ясно: в конечном счёте, пишет аналитик, «будущее России может быть связано только с её постепенной интеграцией в западные экономические структуры и структуры безопасности».



«Азиатской альтернативы» проекту европейской интеграции для Москвы нет, считает автор. Союз с Китаем он признаёт «неравным», называя его «хрупкой осью».



Кроме того, нынешняя Россия «слишком слаба, чтобы сформировать независимый полюс в многополярном мире».



«Как и клептократия Путина, его Евразийский экономический союз является временным образованием. Россия — часть Европы, а не мифологическая Евразия».



Запад прозевал момент распада Советского Союза, но Запад должен «заранее подготовиться» к грядущему «краху российского режима», делает вывод автор. После февраля 1917 года и после августа 1991 года это будет «третий прозападный поворот Москвы».



Поворот неизбежен, и Западу следует «разработать подробный план действий в случае этой новой попытки европеизации». Уже сегодня можно запустить проект «интеграционного видения» для России.



На сей раз всё будет проще: уже существует практическая схема, которую Запад может применить к «постимперской России»: это политика объединения и интеграции Брюсселя с постсоветскими государствами «Восточного партнёрства» ЕС.



И вот конкретика от герра Умланда: России, как и Украине или Грузии, необходимо предложить план действий по либерализации визового режима в Шенгенской зоне, углублению зоны свободной торговли с ЕС и постепенному присоединению к НАТО. Так Брюссель не только восстановит форматы сотрудничества с Москвой, имевшие место до 2014 года (заседания «большой восьмёрки», саммит Россия — ЕС, переговоры о членстве в ОЭСР, «Партнёрство во имя мира» и др.)., но и разрешит россиянам после осуществления детального плана действий по либерализации виз свободное передвижение по Европе. Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот



Прочные соглашения ЕС о партнёрстве с Республикой Молдова, Украиной и Грузией, а также Экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA) могут послужить образцами для создания зоны свободной торговли от Ванкувера до Владивостока, убеждён эксперт.



Наряду с обещанием членства Украине и Грузии в 2008 году НАТО может предложить и России перспективу будущего членства и совместной реализации плана действий. Аналогичные предложения могут быть сделаны Беларуси и Армении, продолжает автор.



Цель всеобъемлющего предложения — «показать русским, что у их страны есть жизнь после Путина, вне империи и в Европе».



В обмен Россия должна отказаться от «внешнеполитических приключений» (в Сирии и других местах). Москве следует вывести войска из Республики Молдова, Грузии и Украины.



Российская Федерация, резюмирует Умланд, станет «частью Запада», в том числе частью зоны свободной торговли с ЕС.



* * *



Переизбрание и инаугурация Путина, как ни странно, не дали европейским экспертам повода для пессимизма. Напротив, в сердца иных мыслителей вселился могучий оптимизм (почти по Троцкому, который в молодости рассуждал об абсолютном оптимизме).



По-видимому, европейская вера в западное будущее России связана с тем, что «режим Путина» не вечен, и нынешний президент пошёл на свой последний срок.



А. Умланд, как и некоторые другие эксперты, и мысли не допускает, что Путин может законсервировать систему, назвав в 2024 г. своего преемника. «Дни Путина и его хрупкой политической системы в любом случае сочтены», — припечатывает эксперт. Но ведь подобный сценарий (с преемником) обкатывался в России уже не раз: линия Ельцин — Путин — Медведев — Путин является историческим фактом. По-видимому, для Запада это не сулит ничего неожиданного; линия с преемником европейским планам не помешает. Да, в 2024 году россияне, следующие курсом стабильности, могут снова выбрать в президенты Медведева, но Запад давно надеется на прозападный курс этого политика, склонного к реформам.



Консервация курса не представляется экспертам возможной уже потому, что брежневский застой наряду со щедрой помощью братским странам в своё время экономически сгубил СССР. Именно в экономических проблемах западные эксперты и видят шанс на преображение России, на её новый, прозападный курс.



Впрочем, не новый. Ведь такой курс был известен в 1917 и 1991 годах. Теперь Европа ждёт продолжения банкета. Вопрос лишь в том, кто накроет стол. Некоторые сравнивают Владимира Путина с Иосифом Сталиным. Но правомерно ли это? Эксперты считают, что нет. Например, бывший дипломат, публицист Владимир Федоровский (француз русского происхождения) считает, что Путин представляет собой «смесь Брежнева и Хрущёва». Об этом он сказал в интервью «Le Figaro».В качестве оснований для сравнения писатель привёл следующие доводы.Как и нынешний Путин, Хрущёв «управлял» государством через лозунги. Широко известен, например, его лозунг «Через двадцать лет мы обгоним Соединённые Штаты!»Так же ведёт себя и Путин. На днях он наметил очередной амбициозный курс правительства, выразив его в ряде указов. Один из таких указов даже установил, что Россия до окончания последнего путинского срока правления займёт место в пятёрке крупнейших мировых держав.Похож Путин и на Брежнева. Особенно велико сходство в подборе обоими кремлёвских кадров. Подобно Брежневу, Путин ставит возле себя людей, с которыми работает давно. И такой подход работает против Путина: эксперт убеждён, что Путину крайне трудно обновлять политические кадры — предпочтение попросту отдаётся одним и тем же. Публицист называет такое положение дел «чумой преемственности».Сохранение на посту премьера Дмитрия Медведева подчёркивает нежелание Путина идти по пути реформ. Ведь новый старый премьер-министр Медведев сильно упал в глазах россиян.Наконец, исполнительная власть в России, полагает Федоровский, не видит, как крах нефтяных цен ослабил экономику в стране. Да и внешняя политика, несмотря на «поразительные заявления», по-прежнему остаётся проблемой для интересов России.Что касается Сталина, то тут общего мало: у Сталина президент России позаимствовал лишь тягу к символике и риторику в национальном духе.Как же России выйти из социально-экономического тупика, о котором твердят западные эксперты?На этот вопрос ответили в Германии. Россия станет прозападной. Именно таковы российские перспективы, считает Андреас Умланд, автор большого аналитического материала, опубликованного во влиятельной немецкой газете «Die Welt».Материал называется «Станет ли Россия прозападной (prowestlich) после Путина?» И автор убеждён: станет!Андреас Умланд — редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» (издаётся в Штутгарте), научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества (Киев).Основной посыл его новой статьи следующий: Запад должен уже сейчас подготовиться «к концу эпохи Путина». Для этого следует предложить России «конкретный план постепенной западной интеграции» («einen konkreten Plan für eine schrittweise Westintegration ihres Landes anbietet»).Между Советским Союзом начала 1980-х годов и современной Российской Федерацией существует много различий. Однако советское государство, стоявшее на грани распада, и нынешнее российское государство имеют и сходство. Они схожи в том, что «режим Путина» маневрирует, как и «уходящий СССР», в «социально-экономическом тупике».Коммунистическое руководство в Москве не смогло в своё время реформировать советскую экономику, а Путин с 1999 года «создал в России своеобразный корпоративно-клептократический порядок», полагает Умланд. Этот его «псевдодемократический режим», как и советская система, не является «жизнеспособным», а потому «обречён». Это лишь «вопрос времени, когда рухнет путинская система», уверен публицист.Далее он рассуждает о будущем России. Тут ему всё предельно ясно: в конечном счёте, пишет аналитик, «будущее России может быть связано только с её постепенной интеграцией в западные экономические структуры и структуры безопасности».«Азиатской альтернативы» проекту европейской интеграции для Москвы нет, считает автор. Союз с Китаем он признаёт «неравным», называя его «хрупкой осью».Кроме того, нынешняя Россия «слишком слаба, чтобы сформировать независимый полюс в многополярном мире».Запад прозевал момент распада Советского Союза, но Запад должен «заранее подготовиться» к грядущему «краху российского режима», делает вывод автор. После февраля 1917 года и после августа 1991 года это будет «третий прозападный поворот Москвы».Поворот неизбежен, и Западу следует «разработать подробный план действий в случае этой новой попытки европеизации». Уже сегодня можно запустить проект «интеграционного видения» для России.На сей раз всё будет проще: уже существует практическая схема, которую Запад может применить к «постимперской России»: это политика объединения и интеграции Брюсселя с постсоветскими государствами «Восточного партнёрства» ЕС.И вот конкретика от герра Умланда: России, как и Украине или Грузии, необходимо предложить план действий по либерализации визового режима в Шенгенской зоне, углублению зоны свободной торговли с ЕС и постепенному присоединению к НАТО. Так Брюссель не только восстановит форматы сотрудничества с Москвой, имевшие место до 2014 года (заседания «большой восьмёрки», саммит Россия — ЕС, переговоры о членстве в ОЭСР, «Партнёрство во имя мира» и др.)., но и разрешит россиянам после осуществления детального плана действий по либерализации виз свободное передвижение по Европе.Прочные соглашения ЕС о партнёрстве с Республикой Молдова, Украиной и Грузией, а также Экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA) могут послужить образцами для создания зоны свободной торговли от Ванкувера до Владивостока, убеждён эксперт.Наряду с обещанием членства Украине и Грузии в 2008 году НАТО может предложить и России перспективу будущего членства и совместной реализации плана действий. Аналогичные предложения могут быть сделаны Беларуси и Армении, продолжает автор.Цель всеобъемлющего предложения — «показать русским, что у их страны есть жизнь после Путина, вне империи и в Европе».В обмен Россия должна отказаться от «внешнеполитических приключений» (в Сирии и других местах). Москве следует вывести войска из Республики Молдова, Грузии и Украины.Российская Федерация, резюмирует Умланд, станет «частью Запада», в том числе частью зоны свободной торговли с ЕС.Переизбрание и инаугурация Путина, как ни странно, не дали европейским экспертам повода для пессимизма. Напротив, в сердца иных мыслителей вселился могучий оптимизм (почти по Троцкому, который в молодости рассуждал об абсолютном оптимизме).По-видимому, европейская вера в западное будущее России связана с тем, что «режим Путина» не вечен, и нынешний президент пошёл на свой последний срок.А. Умланд, как и некоторые другие эксперты, и мысли не допускает, что Путин может законсервировать систему, назвав в 2024 г. своего преемника. «Дни Путина и его хрупкой политической системы в любом случае сочтены», — припечатывает эксперт. Но ведь подобный сценарий (с преемником) обкатывался в России уже не раз: линия Ельцин — Путин — Медведев — Путин является историческим фактом. По-видимому, для Запада это не сулит ничего неожиданного; линия с преемником европейским планам не помешает. Да, в 2024 году россияне, следующие курсом стабильности, могут снова выбрать в президенты Медведева, но Запад давно надеется на прозападный курс этого политика, склонного к реформам.Консервация курса не представляется экспертам возможной уже потому, что брежневский застой наряду со щедрой помощью братским странам в своё время экономически сгубил СССР. Именно в экономических проблемах западные эксперты и видят шанс на преображение России, на её новый, прозападный курс.Впрочем, не новый. Ведь такой курс был известен в 1917 и 1991 годах. Теперь Европа ждёт продолжения банкета. Вопрос лишь в том, кто накроет стол. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 13 Источник Похожие новости Жизнь как приключение и поиск Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном Америка освободилась от иранского ига

Атомный развод. Почему «союзники» не пошли за Трампом Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот Будущее России — это Медведев Новости партнеров