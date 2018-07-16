«Чемпионат привёл к изменению общей оценки России в мире»

Разброс оценок чемпионата мира по футболу в России невелик: от «крайне успешный, выдающийся» до «самый лучший чемпионат за всю историю его проведения». Последнее мнение разделяют многие, начиная с президента ФИФА Джанни Инфантино.

…Бесспорный старейшина корпуса тренеров национальных сборных уругваец Оскар Табарес был категоричен: «Россия проводит лучший чемпионат мира в истории». Глава оргкомитета следующего ЧМ-2022 года Хасан аль-Тавади (Катар): «Чемпионат мира в России проходит на фантастически высоком уровне. Катар может провести турнир не менее успешно, чем это делает Россия, но для этого ему понадобится помощь российской стороны».

Президент В.Путин вручает приз лучшему игроку чемпионата Луке Модричу (Хорватия). Фото RT

Дружеская атмосфера на стадионах, в городах, отношение к гостям и участникам, отсутствие каких-либо признаков насилия, расизма, удобство передвижения, культурные программы, работа волонтёров – всё получило высшую оценку. А в историю футбольных чемпионатов Россия вошла сразу по нескольким показателям и рекордам:

1) географический масштаб, расстояние между 11 городами, в которых проводились матчи чемпионата. Это был первый в истории ЧМ, который проходил сразу в двух частях света (в Европе и Азии);

2) это был первый ЧМ, где была применена системы VAR (видеоповторы самых сложных и спорных моментов игр). В футболе, в отличие от других игровых видов спорта, применить видеоповторы сложнее всего: нет остановок игры, как в теннисе, нет деления на общее и чистое игровое время, как в хоккее. Техника позволяла сделать это довольно давно, но общая организация, темп, восприятие футбольного поединка переводили проблему в статус почти неразрешимых. «Король футбола» Пеле говорил: «Видеоповторы просто убьют футбол как вид спорта». Однако и международные конфликты из-за спорных судейских решений, вплоть до реальной войны(!) 1970 года между Сальвадором и Гватемалой, требовали от ФИФА решиться. Решились на ЧМ-2018, и успех VAR дал жизнь важнейшему новшеству в истории главной игры планеты.

…В матче Бразилия – Коста-Рика рефери назначил пенальти за предполагаемый фол на Неймаре, но после оценки VAR отменил своё решение. Матч 1/8 финала Швеция – Швейцария: VAR показал, что фол произошёл вне штрафной зоны... На первом этапе турнира 10 из 28 пенальти были назначены после оценки VAR, которая использовалась и при другом ответственном решении: показ/непоказ красной карточки (удаление игрока);

3) «Паспорт болельщика», Fan-ID – новшество сверхактуальное в условиях гигантски выросших потоков людей и особенно в поддержании безопасности. «Паспорт болельщика» позволил решить все эти проблемы. Бесплатный проезд в российском транспорте по этому бэйджику на груди позволил «расшить узкие места» при перемещении огромных потоков людей, избежать языковых сложностей при покупке билетов. И ещё: гости России, откладывая на поездку доступные для них суммы денег и видя, что они экономят на транспорте, смогли больше потратить на еду, сувениры, культурные программы.

Болельщики в Саранске

Fan-ID опрокинул вздор о стране, «стремящейся всё контролировать, стеснять свободу передвижений, свободу контактов меж людьми…». Теперь авторам и переносчикам банальностей о «полицейском режиме» в России противостоят миллионы. Люди морального уровня Каспарова, уже сравнившие ЧМ-2018 с «Берлинской Олимпиадой 1936», возможно, ещё сравнят Fan-ID с татуировками номеров на руке в концлагерях, но носившие этот бэйдж на груди и наверняка пожелавшие сохранить его как сувенир, как память о своём пребывании в России – они будут иного мнения. Задумаются и люди, сравнившие обстановку лета-2018 в России и в одной европейской стране, где из-за хронической «террористической опасности» сегодня боятся даже скоплений людей близ уличных экранов и всей мэрией решали вопрос о втором экране в связи с тем, что их команда вышла в финал ЧМ;

4) чемпионат стал самым чистым от допинга соревнованием. Было взято рекордное число проб, ФИФА проверила около 1,5 тысячи футболистов, которые могли стать или стали участниками турнира. В общей сложности с января 2018 года федерация взяла 3985 проб, и все оказались отрицательными;

5) есть ещё один рекорд ЧМ-2018, фиксируемый вполне объективно. Никогда ранее страна, стоявшая на 70-м месте в рейтинге ФИФА (последнее среди участников рейтинга), не выходила в ¼ финала. Это уже заслуга команды Черчесова. И, переходя от этих цифр и фактов к экспертным оценкам, процитируем президента ФИФА Джанни Инфантино: «Чемпионат привел к изменению общей оценки России в мире». А главное замечание стране-организатору от ФИФА заслуживает отдельного упоминания: «Слишком много красивых болельщиц на экранах»!

Джанни Инфантино в костюме российского волонтёра

Норвежская Aftenposten написала: «Чемпионат повышает международный престиж страны. Россия подтвердила свои притязания на статус сверхдержавы». А вот слова президента США Дональда Трампа: «Поздравляю президента Путина и Россию с проведением по-настоящему великолепного чемпионата мира, одного из лучших».

Туроператоры говорят, что эффект ЧМ заметно скажется на увеличении потоков туристов в Россию в ближайшие годы. Французская Le Monde подтверждает это цифрами опроса по заказу гражданского форума «Трианонский диалог»: «57% французов, которые никогда не бывали в России, хотели бы съездить туда, а 87% посетивших страну намереваются вернуться в неё ещё раз… В России всё прекрасно подготовили. Предельно упрощённое получение визы для обладателей билетов на матч, бесплатные поезда между городами-организаторами и радушная организация, несмотря на жёсткие меры безопасности». Признала французская газета и успех ЧМ в российской провинции (корреспондент побывал в Саранске и Казани): «Население Мордовии относится к группе финно-угорских народов, в связи с чем выбор Саранска наряду с татарской Казанью позволил подчеркнуть этническое многообразие России».

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