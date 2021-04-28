Россия проверит всё сама: Партию "Спутника V" для Словакии протестируют в Москве

В России проверят образцы закупленной Словакией партии "Спутника V". "Российская сторона возьмёт в четверг на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины "Спутник", - уточняет словацкий Минздрав.

Россия сама проверит отправленную в Словакию партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом во вторник 27 апреля объявила пресс-служба Министерства здравоохранения Словакии.

Речь идёт об экспертизе партии русской вакцины, которая поступила в Словакию 1 марта по контракту с Россией. Вскоре после этого в адрес Москвы было брошено обвинение, что поставленная вакцина якобы не соответствует заявленным параметрам.

В ответ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил Братиславу в саботаже, так как проверку вакцины осуществляла лаборатория, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Также Россия потребовала от Словакии вернуть вакцину.

Российская сторона возьмёт в четверг на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины "Спутник",

- сообщает Минздрав Словакии об обновлении ситуации.

Напомним, что русская вакцина "Спутник V" одобрена к использованию уже в 60 странах мира. Безопасность и эффективность вакцины подтвердил авторитетный медицинский журнал The Lancet.