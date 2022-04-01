Россия провела учения "Искандеров" в Калининграде. В НАТО напряглись

Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые поднял тему опасности Калининградского оборонительного района. Заявление прозвучало после учений России.

Россия провела учения "Искандеров" в Калининградской области. А недавно телеведущий Владимир Соловьёв предложил подумать о "внутреннем коридоре в Калининград". И в НАТО напряглись.

Мы в каждом сухопутном коридоре защищаем всех союзников по НАТО. Сюда, конечно, входит и Сувалкская брешь, и территория как Польши, так и Литвы,

- сказал Столтенберг, комментируя слова о коридоре в Калининград через Польшу.

По его словам, Россия не должна "использовать Калининград" для каких-либо шагов против любого союзника по НАТО.

Ранее Столтенберг говорил, что НАТО просит Россию завершить спецоперацию. В альянсе, по его утверждению, приветствуют любые усилия по "поискам политического решения".