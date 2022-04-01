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Россия провела учения "Искандеров" в Калининграде. В НАТО напряглись
01 апреля 2022, 15:40 • 104 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые поднял тему опасности Калининградского оборонительного района. Заявление прозвучало после учений России.
Россия провела учения "Искандеров" в Калининградской области. А недавно телеведущий Владимир Соловьёв предложил подумать о "внутреннем коридоре в Калининград". И в НАТО напряглись.
- сказал Столтенберг, комментируя слова о коридоре в Калининград через Польшу.
По его словам, Россия не должна "использовать Калининград" для каких-либо шагов против любого союзника по НАТО.
Ранее Столтенберг говорил, что НАТО просит Россию завершить спецоперацию. В альянсе, по его утверждению, приветствуют любые усилия по "поискам политического решения".
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