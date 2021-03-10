|
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
10 марта 2021, 22:30 • 98 • Политика
В Донбассе возобновились бои, ВСУ используют гранатомёты. "Я полагаю, что произойдёт то, что называется операцией по принуждению Украины к миру", - предрекает военный эксперт.
После нескольких дней напряжённого обострения в Донбассе возобновились ожесточённые бои между Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и ополченцами, сообщают из ЛНР. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
По данным защитников Донбасса, бойцы ВСУ ведут обстрел ЛНР и ДНР из гранатомётов. В ответ руководство народных республик разрешило ополченцам открывать огонь по позициям украинских военных.
- считает военный эксперт Алексей Леонков.
Он указал, что режим прекращения огня, о котором договорились летом прошлого года, практически не соблюдается. А между тем на линии соприкосновения прямо сейчас находятся 12 отдельных мотострелковых бригад Украины, которые могут перейти в наступление в любой момент.
- уверен эксперт.
При этом он подчёркивает, что на дворе не 2014 год. России придётся вмешаться в конфликт, так как порядка 250 тысяч жителей Донбасса являются теперь российскими гражданами.
- подытожил Алексей Леонков в беседе с Nation News.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2021, 14:00
|
06 марта 2021, 00:15
|
08 марта 2021, 09:05
|
06 марта 2021, 04:50
|
06 марта 2021, 23:10
|
05 марта 2021, 03:10
|
04 марта 2021, 04:15