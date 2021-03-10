Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе

В Донбассе возобновились бои, ВСУ используют гранатомёты. "Я полагаю, что произойдёт то, что называется операцией по принуждению Украины к миру", - предрекает военный эксперт.

После нескольких дней напряжённого обострения в Донбассе возобновились ожесточённые бои между Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и ополченцами, сообщают из ЛНР. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

По данным защитников Донбасса, бойцы ВСУ ведут обстрел ЛНР и ДНР из гранатомётов. В ответ руководство народных республик разрешило ополченцам открывать огонь по позициям украинских военных.

Всё идёт к началу полномасштабных боевых действий. Хотим мы этого или не хотим, но они произойдут,

- считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он указал, что режим прекращения огня, о котором договорились летом прошлого года, практически не соблюдается. А между тем на линии соприкосновения прямо сейчас находятся 12 отдельных мотострелковых бригад Украины, которые могут перейти в наступление в любой момент.

Киев настроен достаточно серьёзно. Никаких больше позиционных боёв не будет - будет кардинальное решение вопроса,

- уверен эксперт.

При этом он подчёркивает, что на дворе не 2014 год. России придётся вмешаться в конфликт, так как порядка 250 тысяч жителей Донбасса являются теперь российскими гражданами.

Я полагаю, что произойдёт то, что называется операцией по принуждению Украины к миру. А то, что Киев настроен достаточно решительно решить вопрос с Донбассом раз и навсегда силовым путём, это факт,

- подытожил Алексей Леонков в беседе с Nation News.