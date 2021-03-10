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Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе

10 марта 2021, 22:30  •  98 • Политика
В Донбассе возобновились бои, ВСУ используют гранатомёты. "Я полагаю, что произойдёт то, что называется операцией по принуждению Украины к миру", - предрекает военный эксперт.
После нескольких дней напряжённого обострения в Донбассе возобновились ожесточённые бои между Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и ополченцами, сообщают из ЛНР. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
По данным защитников Донбасса, бойцы ВСУ ведут обстрел ЛНР и ДНР из гранатомётов. В ответ руководство народных республик разрешило ополченцам открывать огонь по позициям украинских военных.
Всё идёт к началу полномасштабных боевых действий. Хотим мы этого или не хотим, но они произойдут,
- считает военный эксперт Алексей Леонков.
Он указал, что режим прекращения огня, о котором договорились летом прошлого года, практически не соблюдается. А между тем на линии соприкосновения прямо сейчас находятся 12 отдельных мотострелковых бригад Украины, которые могут перейти в наступление в любой момент.
Киев настроен достаточно серьёзно. Никаких больше позиционных боёв не будет - будет кардинальное решение вопроса,
- уверен эксперт.
При этом он подчёркивает, что на дворе не 2014 год. России придётся вмешаться в конфликт, так как порядка 250 тысяч жителей Донбасса являются теперь российскими гражданами.
Я полагаю, что произойдёт то, что называется операцией по принуждению Украины к миру. А то, что Киев настроен достаточно решительно решить вопрос с Донбассом раз и навсегда силовым путём, это факт,
- подытожил Алексей Леонков в беседе с Nation News.

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