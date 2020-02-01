Россия протягивает руку помощи: Путин предложил Си Цзиньпину содействие в борьбе с коронавирусом

В связи со вспышкой коронавируса в Китае президент России Владимир Путин отправил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину. Российский лидер передал в ней слова сочувствия и предложил помощь, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, которые предпринимают власти Китая, распространение эпидемии удастся остановить, а ущерб от неё - свести к минимуму. При этом глава государства подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию с китайскими структурами в целях скорейшего преодоления вируса.

Ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы, - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Напомним, что в России развёрнут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По последней информации, медики выявили в Забайкалье и Тюменской области двоих заболевших китайским вирусом. Оба являются гражданами Китая и находятся под "жёстким наблюдением" медиков.