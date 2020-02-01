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Россия протягивает руку помощи: Путин предложил Си Цзиньпину содействие в борьбе с коронавирусом
01 февраля 2020, 14:24 • 74 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил помощь главе Китая Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом. Россия готова к взаимодействию с китайскими структурами в целях скорейшего преодоления вируса, заявил российский лидер.
В связи со вспышкой коронавируса в Китае президент России Владимир Путин отправил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину. Российский лидер передал в ней слова сочувствия и предложил помощь, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, которые предпринимают власти Китая, распространение эпидемии удастся остановить, а ущерб от неё - свести к минимуму. При этом глава государства подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию с китайскими структурами в целях скорейшего преодоления вируса.
Напомним, что в России развёрнут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По последней информации, медики выявили в Забайкалье и Тюменской области двоих заболевших китайским вирусом. Оба являются гражданами Китая и находятся под "жёстким наблюдением" медиков.
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