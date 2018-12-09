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″Россия противостоит всему миру″: Порошенко попросил Европу и США заблокировать порты русским кораблям

09 декабря 2018, 09:54  •  127 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко в продолжение провокации в Керченском проливе попросил США и Европу заблокировать свои порты для русских кораблей. ″Россия противостоит всему миру″, - заявил лидер Незалежной, указав на то, что российские компании, работающие в Керченском проливе, - в санкционных списках Вашингтона и Брюсселя.
Не только Босфор заблокировать для прохода российских кораблей, как недавно просил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко, но и уже все порты Европы и США теперь хочет Киев. Президент Украины Петр Порошенко в своем недавнем интервью Fox News заявил, что ″Россия противостоит всему миру″, напомнив, что против ее компаний, работающих в Керченском проливе, введены санкции как Брюсселем, так и Вашингтоном.
″В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах″, - цитирует главу Незалежной его пресс-служба.
Очередное громкое заявление Порошенко сделал явно для разжигания дальнейшей провокации в Керченском проливе, поскольку именно на этот инцидент он обращает внимание СМИ. При этом он открыто говорит о необходимости нового антироссийского сценария, напирая на то, что РФ якобы незаконно ″оккупирует″ как Керченский пролив, так и Азовское море, что в итоге ″имеет значительные экономические последствия″.
При этом блокировка прохода, по словам президента Незалежной, распространяется не только на украинские суда, но и на корабли стран Евросоюза.
″В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты″, - резюмировал Петр Порошенко, тут же выразив готовность Киева помочь, чем тот сумеет.
Напомним, 25 ноября три украинских судна ВМС Незалежной - катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" устроили провокацию в Керченском проливе, совершали опасные маневры и в результате после предупреждения были задержаны российскими пограничниками. Суд отправил экипажи всех трех судов под арест на два месяца, а катера и буксир стоят на приколе в Керчи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Через несколько дней после инцидента в 10 областях Украины было введено военное положение на ближайшие 30 дней.

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