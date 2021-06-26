Россия против "рыцарей холодной войны": Политолог заявил о расколе в Евросоюзе

Политолог Сергей Фёдоров заявил о расколе в Евросоюзе, в рамках которого борьбу с Россией начали так называемые "рыцари холодной войны", занимающие русофобскую позицию.

Около 10 стран Евросоюза саботировали идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель по проведению саммита Россия - ЕС. Среди них оказались Литва, Латвия и Нидерланды. Ситуацию прокомментировал в интервью телеканалу "360" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По словам эксперта, только лидеры Европы (Франция и Германия) смогли наладить конструктивный диалог с Москвой. Остальные настроены на конфронтацию.

"Речь идет о небезызвестных русофобах, главных рыцарях холодной войны: Прибалтика, Румыния, Швеция, Нидерланды, которые сейчас все расследуют крушение самолёта", - пояснил политолог.

Поэтому можно говорить о расколе в ЕС. Впрочем, Фёдоров надеется, что курс Берлина и Парижа победит русофобские движения в Европе.

Как ранее заявил polit.info политолог Павел Фельдман, страны Европы можно поделить на два лагеря, каждый из которых имеет свои интересы. В первый входят локомотивы Европы (Франция и ФРГ), а во второй - русофобские страны (Польша, Прибалтика, Украина и так далее).

Между ними мечется президент США Джо Байден, который пытается найти равновесие между давлением на Россию и диалогом с европейскими партнёрами. Для первого лагеря Вашингтон уже пошел на уступки, отказавшись от давления на газопровод "Северный поток - 2".

"Это значит, что для Прибалтики и Украины Байден позже постарается компенсировать это послабление", поделился прогнозом эксперт.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули добавил, что идея саммита Россия - ЕС была с самого начала была обречена на провал. Концепцию продвигали французы и немцы, но они не могут самостоятельно определить политику европейского объединения.

"Это то же самое, как визит Борреля в Москву несколько месяцев назад. Заведомо было понятно, что он будет позорным и провальным", - заявил он News.ru.