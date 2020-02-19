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Россия против "квазиследствия": Захарова отреагировала на новые факты в деле о крушении MH17

19 февраля 2020, 08:39  •  162 • Политика
Мария Захарова отреагировала на новые факты в деле о крушении MH17 в Донбассе. Как подчеркнула дипломат, Россия выступает против "квазиследствия".
Крушение в Донбассе малайзийского самолёта Boeing 777 в 2014 году требует полноценного расследования, а не "квазиследствия". Об этом URA.ru заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что позиция ведомства хорошо известна.
"Необходимо, чтобы все, у кого есть данные, способные пролить свет на обстоятельства трагедии, в первую очередь государства, их предоставили", - сказала она.
Ранее журналист Макс Ван дер Верфф опубликовал ряд документов по авиакатастрофе MH17. Выяснилось, что сотрудники военной разведки Нидерландов ещё в 2014 году собрали информацию по ЗРК "Бук" и установили, что в радиусе инцидента не было ни одной российской или украинской установки.
На этой неделе также стало известно, что в расследовании авиакатастрофы в Донбассе более не участвуют шесть украинских прокуроров. Их сократили в рамках реформы в Генпрокуратуре Украины, затронувшей несколько сотен сотрудников, передаёт телеканал "360".
"Они выгнали на улицу более 600 человек, как собак", - пожаловался прокурор Роман Гошовский.

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