Россия против "квазиследствия": Захарова отреагировала на новые факты в деле о крушении MH17

Крушение в Донбассе малайзийского самолёта Boeing 777 в 2014 году требует полноценного расследования, а не "квазиследствия". Об этом URA.ru заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что позиция ведомства хорошо известна.

"Необходимо, чтобы все, у кого есть данные, способные пролить свет на обстоятельства трагедии, в первую очередь государства, их предоставили", - сказала она.

Ранее журналист Макс Ван дер Верфф опубликовал ряд документов по авиакатастрофе MH17. Выяснилось, что сотрудники военной разведки Нидерландов ещё в 2014 году собрали информацию по ЗРК "Бук" и установили, что в радиусе инцидента не было ни одной российской или украинской установки.

На этой неделе также стало известно, что в расследовании авиакатастрофы в Донбассе более не участвуют шесть украинских прокуроров. Их сократили в рамках реформы в Генпрокуратуре Украины, затронувшей несколько сотен сотрудников, передаёт телеканал "360".

"Они выгнали на улицу более 600 человек, как собак", - пожаловался прокурор Роман Гошовский.