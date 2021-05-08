Россия против НАТО: кто победит в конфликте в Черном море

«Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников [в регионе]», — заявил американский бригадный генерал Кристофер Норри.

Черноморскими державами являются Болгария, Грузия, Румыния, Россия, Турция и Украина. Среди этой группы государств три страны являются полноправными членами НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а два государства числятся близкими партнерами Североатлантического альянса — Украина и Грузия.

Как и Южно-Китайское море, Черное море — потенциальная морская горячая точка, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, регион, вероятно, станет богатым источником углеводородов, что только усилит напряженность, отмечается в недавнем исследовании Атлантического совета.

Некоторые военные эксперты полагают, что обострение обстановки в регионе Черного моря может привести к непреднамеренному военному столкновению России и США. Здесь Москва и Вашингтон уже действуют в одном и том же оперативном пространстве.

Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся скептически.

Еще со времен Второй мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Кроме того, следует учитывать, что акватория Черного моря ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.

Но военно-стратегическая обстановка в регионе Черного моря может измениться кардинально. В Соединенных Штатах заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО (надо отметить, что впоследствии категоричность подобных формулировок была Белым домом несколько смягчена, однако это мало меняет суть американского подхода).

Как отметили в Белом доме, администрация Джо Байдена стремится к тому, чтобы двери альянса оставались открытыми для кандидатов.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса Украины». Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В последнее время в Верховной Раде Украины инициирован сбор подписей за созыв внеочередного пленарного заседания Рады для принятия обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника США вне НАТО. Однако нельзя исключать, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без этого промежуточного статуса.

В текущий момент, как пишет Bloomberg, Москва одержит верх над Киевом в случае гипотетического военного конфликта, а НАТО не сможет прийти на помощь достаточно быстро, даже если захочет. Украина не попадает под действие гарантии безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех».

Однако ситуация изменится с вступлением Киева в Североатлантический альянс.

С принятием Украины в НАТО в стране появятся военно-морские базы альянса (к примеру, в Одессе, Очакове, Николаеве и даже в Мариуполе). Аэродромная сеть Украины может быть использована в качестве передовых и оперативных аэродромов, где в самые короткие сроки могут быть развернуты значительные по боевому составу соединения Объединенных военно-воздушных сил НАТО. На территории Украины смогут дислоцироваться крупные группировки сухопутных войск альянса, которые легко могут быть трансформированы в ударные.

Сценарии, при котором в районе Харькова будут развернуты средства системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе США, а вблизи города будут базироваться части и соединения, оснащенные истребителями 5-го поколения F-35 и F-22, уже не кажутся лишенными оснований.

Да и прямого указания, что в НАТО не берут страны с нерешенными территориальными спорами, нет. Все ограничения на вступление в НАТО сформулированы в статье 10 Североатлантического Договора:

1. Страна-кандидат должна находиться в Европе;

2. Страна-кандидат должна разделять принципы Договора, способствовать их дальнейшему продвижению и быть способной внести вклад в повышение безопасности североатлантического региона;

3. Все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена.

Учитывая исключительную важность Украины с геополитической точки зрения, ее вступление в НАТО в текущий момент не выглядит нереалистичным сценарием.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).