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Россия против Facebook и Google: Пушков призвал развивать отечественные соцсети
26 сентября 2020, 09:35 • 92 • Политика
Сенатор Алексей Пушков призвал развивать отечественные соцсети. Это позволит противопоставить Россию западным оппонентам, которые пытаются давить через платформы Facebook и Google.
Соцсети становятся новым полем боя в информационной войне, развязанной против России. Об этом пишет "ПолитЭксперт".
Как пояснил сенатор Алексей Пушков, именно в социальных сетях информацию получает молодёжь, которая подвержена влиянию различных вбросов и дезинформации. Поэтому в период пандемии российская сторона должна продвигать свою повестку ещё более активно.
Соцсети сейчас составляют конкуренцию официальным СМИ. При этом самые популярные платформы - Facebook, Google и Twitter - являются иностранными продуктами. Именно поэтому важно развивать отечественные площадки.
"И здесь есть очень большое поле для работы. Нам надо развивать собственные социальные сети", - поведал Пушков на круглом столе на тему противодействия фейкам в условиях пандемии.
Как добавил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, он пытался получить ответ от Google в связи с блокировками аккаунтов российских СМИ в YouTube, но внятного ответа не добился. Нужно понимать, что были нарушены права миллионов пользователей.
"Почему IT-гиганты, приходящие в Россию, работают по своим законам? Это противоречит нормам международного права", - возмутился он.
Как пишет РИА ФАН, миф о "российском вмешательстве" в выборы США был сформирован крупными американскими IT-корпорациями Facebook, Google, Amazon, которые оказывали поддержку Демократической партии и её кандидату Хиллари Клинтон.
При этом спецпрокурор Роберт Миллер собрал порядка четырёх миллионов документов, доказывающих данное утверждение, но в итоге побоялся их публиковать.
"Facebook, Google, Amazon, Сорос - вот настоящие управляющие Демпартией", - заявил журналистам анонимный источник, знакомый с деятельностью американских демократов изнутри.
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