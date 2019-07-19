Россия просто исправила систематическую ошибку Украины: Вассерман о русских паспортах для жителей Донбасса

Россия на этой неделе расширила упрощенный режим получения российского гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Ранее данный механизм получения русского паспорта был доступен лишь для жителей ДНР и ЛНР.

Несмотря на то что в Киеве выразили недовольство этим решением Москвы, известный российский публицист Анатолий Вассерман подчеркнул, что Россия ничего не нарушила, приняв такой указ.

Он пояснил, что власти нашей страны попросту исправили систематическую ошибку, которую допускало украинское руководство.

По словам Вассермана, любая страна, в том числе и Россия, может предоставлять гражданство кому угодно, опираясь только на собственное усмотрение, передает Nation News. В данном случае действия России направлены на избежание состояния безгражданства, то есть на исправление преступления, которое совершает украинская сторона.