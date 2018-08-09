Россия прорабатывает ответные меры на новые санкции США

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей (экс-полковника ГРУ Сергея и его дочери Юлии в Солсбери - прим. ТАСС). Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен, - подчеркнула она. - Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона".

Как отметила Захарова, Россия будет исходить из характера и объема новых санкций США и на этой основе подготовит соответствующий ответ. "Речь идет об ответных мерах, а не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше усложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного, - сказала она. - Каковы будут санкционные меры в отношении России, таковы будут и ответные меры. Меры будут прорабатываться, исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона".

"Будут меры - будем принимать решения на основе того, что на этот раз придумают американские законодатели и политические лоббисты, - обратила внимание Захарова. - Все очень просто. Ничего не придумают [США] - ничего не будем делать, придумают - будем отвечать, придумают что-нибудь экстра - будем отвечать в том же духе. Правила игры никто не отменял".

Дипломат подчеркнул, что это не выбор России.

По словам Захаровой, Россия не приемлет выдвигаемые Соединенными Штатами требования для снятия ограничительных мер. "В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления, - отметила Захарова. - Таким образом, США осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые, собственно, и так сведены их усилиями практически к нулю".

"Вместо того чтобы заняться поиском путей улучшения двусторонних связей, как это обсуждалось на российско-американском саммите в Хельсинки 16 июля, в администрации США все силы бросили на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию, - сказала дипломат. - Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания "дела Скрипалей", очевиден: они стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента демонизации России".

По ее словам, на этом фоне странно выглядят заявления США о готовности продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. "Это неприкрытое лицемерие. Дела Вашингтона свидетельствуют об обратном", - констатировала Захарова.

Администрация США объявила в среду, 8 августа, о том, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как отметил представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий.

Вторая часть санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

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