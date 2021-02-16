Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль

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Бессовестное Министерство Обороны Российской Федерации самым безобразным образом довело своими, цитируем, «летающими Чернобылями» спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, что даже задался справедливым вопросом: «Кому вообще нужно иметь крылатую ракету с ядерной силовой установкой?»!

Действительно, интересно, во-первых, как так получилось, что блистательная и уважаемая Юлия Латынина, что получила премию Госдепа США в номинации «Дипломатия за свободу» пишет ровно тоже самое, что и говорит уважаемый спецпосланник президента США Марк Биллингсли?

Хотя, нет, чего это мы – тут как раз, если внимательно посмотреть, секретов мало. Другое дело, что и серьезные американский чиновник и замечательная ведущая одного известного либерального радио забывают добавить несколько важных нюансов, когда рассказывают нам о катастрофических, якобы, последствиях использования новейшего, это вот совершеннейшая правда, комплекса «Буревестник»!

Ведь, во-первых, интересно, а если, простите, «бабахнуть» обычной ядерной ракетой – неужели будет какой-то более полезный эффект, для окружающей среды? Мы может что-то пропустили на уроках «гражданской обороны», но если кругом взрываются ядерные фугасы – то оставляет за собой какая-то отдельная ракета ядерный след или не оставляет – кому-то прямо действительно есть разница? Но, разница как раз появляется в тот момент, когда мы начинаем глубоко изучать – а зачем собственно, вообще, нужен «Буревестник» – если он и правда не может лететь со гиперзвуковой скоростью, что теперь новая реальность, достаточно заметен из-за своего выхлопа и стало быть – вполне себе уязвим для средств ПВО и ПРО противника? И вот это самое интересное!

А в том-то вся и прелесть, что «Буревестник» не является оружием так называемого «ответно-встречного удара», о котом еще Путин говорил. Наши вооруженные силы, хотя честнее, то, что от них останется – не отправят эту крылатую ракету в атаку сразу после начала последней войны на планете. Но зато, «Буревестник» гарантированно, имея неограниченный запас хода, долетит до цели сильно позже – когда кругом будет полный бардак, когда большая или подавляющая часть систем защиты агрессора будет уничтожена, а из-за радиоактивных, даже сказать-то не ясно, как – «загрязнений», воспользуемся терминологией уважаемой Юлии Латыниной – вряд ли аппаратура противника увидит т.н. «выхлоп» «Буревестника». Который, обходя остатки обороны тех, кто решил попробовать, как это «Мир без России» – довершит разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры «супостата» – не оставляя шансов никому на выживание.

Вот теперь вы уже можете оценить, почему так возмущается Вашингтон по поводу новейших российских военных разработок. Ведь на глазах у «лучших людей», чего там греха таить, человечества – безумное количество долларов американских налогоплательщиков, что было потрачено на освоение программы т.н. «молниеносного неядерного удара» – превратились даже не в тыкву, тыквы можно кушать и делать из них много-много полезных и вкусных блюд – а просто в считай, нули на компьютере. Но, опять же – даже это ведь далеко не все!

Пока спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявляет, снова цитируем, что «Нет никаких веских доводов, никакой нормальной логики, чтобы вообще иметь такие апокалиптические вооружения» – приходят новости о том, что подобные двигатели, как у «Буревестника», только доработанные с точки зрения безопасности все того самого выхлопа – можно вполне будет использовать уже в гражданских целях. А для скептиков заметим, что все современные российские космические наработки, ну или практически все, хорошо, что касаются ракетостроения – когда-то начались по факту с той самой ракеты Р-7, что вывела космический корабль «Восток» на орбиту. Но, если честно, вообще-то изначально предназначалась для быстрой, точной и самое главное надежной доставки тепла и света в любой американский дом, для каждой так сказать, американской семьи. А теперь все это семейство тех самых известных на весь мир ракет-носителей «Союз».

Так что появление у России «Буревестников» это не только усиление, очень надо заметить, своевременное – в наш бурный 21 век – отечественных вооруженных сил, но и весьма солидный задел для российской науки и даже, впоследствии гражданского сектора.

Телефоны, конечно, с такими технологиями вряд ли получатся, хотя кто знает, но вот серьезные вещи в области гражданских космических технологий России по факту обеспечены: вопрос остается только во времени и финансировании. Тут, кстати, также скептикам можно заметить, что «Буревестник» смогли собрать в нашей стране как раз после знаменитой «перестройки» и святых 90-х – ведь такие вещи за пару лет не проектируются. Что тут же намекает, что наши ученые прямо вот совсем никуда сильно не разбежались, как бы не рассказывали нам с вами ведущие одного известного либерального радио обратное.

Что же касается грустных разговоров различных «ура-патриотов» о том, что Россия отказалась от так называемых «ядерных поездов», которые когда-то и правда были шикарным примером гения советской мысли и действительно не давали по ночам спать генералам в Пентагоне, как сегодня страдает » спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Так ведь летать на них нельзя, жизнь не третья часть знаменитой трилогии «Назад в будущее». Хотя, безусловно, не будем спорить – это, конечно, эстетически очень красиво, даже можно сказать, традиционно, для нашей родной истории. Чтобы и ночью, в отличие от Пентагона, хорошо спалось, и так сказать, наш «бронепоезд» всегда стоял на запасном пути. Но, надо помнить, как говорит член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский, что с военной точки зрения «ядерный поезд» сейчас не дает никаких новых возможностей.

Цитируем: «Существующие силы ядерного стратегического сдерживания вполне обеспечат выполнение всех поставленных задач, в том числе по устойчивости, по возможности ответно-встречного и ответного удара. Ракетные системы как тот самый «Буревестник», а также не менее секретные «Посейдон», «Авангард», и перспективный шахтный комплекс «Сармат» гарантируют ответный удар даже в том случае, если мы все проспали, и противник внезапно уничтожил большинство наших средств ядерного стратегического сдерживания».

И к тому же, надо помнить, что мобильных средств доставки ядерных зарядов в России – хоть и на колесной базе, более чем, достаточно. Ведь, собственно, и «ядерный поезд» разрабатывался для большей скрытности. С чем легко справляются те же самые новейшие «Ярсы», если кто забыл.

Так что, друзья, пожалейте Министерство Обороны последней сверхдержавы – мы даже еще не выстрелили, слава богу, а их – уже «бомбит».

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