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Россия продвигает умеренный ислам на Ближнем Востоке

06 января 2019, 20:54  •  45 • Политика
Ведущую роль в этом процессе, как отмечает издание The Atlantic, играет Рамзан Кадыров, который работает с властями Египта и ОАЭ – стран, борющихся против политического ислама. При этом, в отличие от США, России удается и сохранить партнерство с ваххабитской Саудовской Аравией, и получить имидж друга, а не врага ислама
Автор:
Гасанов Камран
Анализируя роль России на Ближнем Востоке, эксперты, как правило, говорят либо о военном вмешательстве, либо о политико-дипломатических мерах. Во многом это так. Появление ВКС России в Латакии в 2015 году переломило ход развития не только сирийского конфликта, но и всего региона. Правительству Башара Асада удалось вернуть контроль над 75% территории, вытеснить боевиков из пригородов Дамаска, Алеппо и отвоевать у ИГИЛ (запрещена в России) архитектурную жемчужину Сирии - Пальмиру. Успехи российских военных вынудили Турцию вступить во временный альянс с Москвой и Тегераном, а американцев - уйти с сирийского фронта.
Москва стала заменой Вашингтону, который с 90-х годов позиционировал себя в качестве единственного международного арбитра на Ближнем Востоке. Теперь принцы Саудовской Аравии и Катара, египетские и ливийские генералы едут за советом не в Белый дом, а в Кремль. Сразу в нескольких затронутых гражданской войной арабских странах - в Ливии и Йемене - обратились за помощью к Москве.
Поддержка России укрепила не только её международный имидж, но и союзника Башара Асада. Суданский президент Омар аль-Башир стал первым арабским лидером, посетившим Дамаск с начала гражданской войны. О восстановлении связей с Сирией говорят в Объединённых Арабских Эмиратах, Бахрейне и Кувейте. Тунис возобновил полеты в Дамаск, а Иордания – торговые связи.
Рамзан Кадыров наводит мосты
Рамзан Кадыров и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Фото: ID1974/shutterstock.com

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