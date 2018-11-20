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Россия продолжит снабжать Сирию нефтью в рамках договоренностей - сенатор Морозов

20 ноября 2018, 23:54  •  54 • Политика
Россия будет продолжать поставки нефти в Сирию, действуя в рамках достигнутых ранее договоренностей. Американские санкции на это не повлияют, заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
По его словам, Штаты не оставляют идею смены режима в Сирии. В связи с этим используют перекрытие поставок нефти в страну как элемент новой экономической войны с Дамаском. Косвенно она затрагивает и Россию с Ираном.
«У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции», - цитирует сенатора РИА Новости.
Минфин США внес в санкционные списки две российские компании и представителя руководства одной из них. В Белом доме заявили, что это было сделано в связи с раскрытием схемы поставки компаниями РФ иранской нефти в Сирию в обход введенных санкций.
В Вашингтоне пояснили, что санкции применяются для оказания давления на власти Сирии с целью политического разрешения конфликта в стране. Все, кто способствует поставкам нефти в САР, рискуют оказаться в санкционных списках. Это касается компаний, занимающихся грузовыми перевозками, владельцев судов, операторов, страховщиков.

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