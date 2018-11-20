Россия продолжит снабжать Сирию нефтью в рамках договоренностей - сенатор Морозов

Россия будет продолжать поставки нефти в Сирию, действуя в рамках достигнутых ранее договоренностей. Американские санкции на это не повлияют, заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

По его словам, Штаты не оставляют идею смены режима в Сирии. В связи с этим используют перекрытие поставок нефти в страну как элемент новой экономической войны с Дамаском. Косвенно она затрагивает и Россию с Ираном.

«У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции», - цитирует сенатора РИА Новости.

Минфин США внес в санкционные списки две российские компании и представителя руководства одной из них. В Белом доме заявили, что это было сделано в связи с раскрытием схемы поставки компаниями РФ иранской нефти в Сирию в обход введенных санкций.

В Вашингтоне пояснили, что санкции применяются для оказания давления на власти Сирии с целью политического разрешения конфликта в стране. Все, кто способствует поставкам нефти в САР, рискуют оказаться в санкционных списках. Это касается компаний, занимающихся грузовыми перевозками, владельцев судов, операторов, страховщиков.