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Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США

27 января 2018, 18:24  •  126 • Украина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Россия продолжит поставлять в Соединенные Штаты ракетные двигатели РД-180, заявил в субботу журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те решения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос, продолжатся ли поставки РД-180 в США в условиях санкций.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о большой вероятности продолжения поставок в США двигателей РД-180 и РД-181 после 2020 года. Действующие контракты рассчитаны на период до конца 2019 года.

Российские двигатели РД-180 используются в ракетах-носителях Atlas V.

В пятницу США расширили число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в свое время в связи с событиями на Украине. В список вошли, в частности, 12 организаций, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с "Сургутнефтегазом" (сама компания находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года), компания "Силовые машины", а также структура Ростеха - "Технопромэкспорт". В санкционные списки США также вошли заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Новое расширение ограничительных мер США затронуло в том числе тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства германской фирмы Siemens для тепловых электростанций в Крыму, говорится в комментарии пресс-службы американского минфина. Согласно ему, данные действия являются частью сохраняющейся приверженности министерства финансов США сохранению санкционного давления на Россию до полной имплементации обязательств в рамках минских соглашений.

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