Россия продолжила учить США русским поговоркам. Урок вежливости преподал Лавров

Россия в диалоге с Соединёнными Штатами не стала останавливаться и применила новые поговорки, касающиеся отношений. Уроки вежливости преподал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров преподал новый урок вежливости Соединённым Штатам. "Насильно мил не будешь", - сказал он, говоря о том, что Америка продолжает применять с другим державам методы ультиматумов и санкций.

По словам Лаврова, американские власти ведут себя по-детски, обязывая страны играть по их правилам, чего делать категорически нельзя.

"К сожалению, пословицу "Насильно мил не будешь" Вашингтон не выучил, поэтому решил действовать с противоположных позиций", - добавил глава МИД во время пресс-конференции в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин ответил известной в нашей стране поговоркой на дерзкое заявление американского лидера Джо Байдена. Напомним, глава Белого дома во время интервью на вопрос ведущего, считает ли он Путина убийцей, после некоторой заминки ответил "да".

Это заявление американского лидера вызвало международный скандал, а в Россию был отозван для консультаций посол РФ в США Анатолий Антонов. Сам российский лидер, комментируя слова Байдена, пожелал тому здоровья и процитировал детскую дворовую поговорку: "Кто как обзывается, тот так и называется".