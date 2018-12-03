Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джордж Буш: Строитель однополярного мира
Порошенко перебросил войска к границе России
Жалобы не помогли: Путин не будет говорить с Порошенко о провокации в Керченском...
«Дан старт английскому «Миротворцу»: Гаспарян «восхитился» демократией Запада пр...
Главная / В России

Россия продаст сельхозпродукции на 26 миллиардов долларов

03 декабря 2018, 15:39  •  93 • В России

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил президенту, что, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, отечественные аграрии смогут продать за рубеж продукции на рекордные 26 миллиардов долларов.

- В этом году мы сможем показать рост сельскохозяйственного производства, - пообещал министр. - С января по август у нас был рост, в августе-сентябре небольшое снижение, но в целом по году выйдем на рост 1 процент.

Патрушев доложил, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100 процентах площадей и удалось собрать хороший урожай – 110 миллионов тонн в чистом весе, на 11 процентов больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

- По итогам 2018 года рассчитываем собрать 18 миллионов тонн маслосемян, это на 1,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, - перечислил показатели глава минсельхоза. - Практически завершён сбор урожая свёклы, он превысил 41 миллион тонн, накопано 6,7 миллиона тонн картофеля, собрано 4,2 миллиона тонн овощей открытого грунта и почти миллион тонн овощей закрытого грунта. Также более миллиона тонн плодов и ягод.

Министр заверил президента, что полученный урожай позволит как обеспечить внутреннюю потребность страны в продовольствии, так и направить запланированные объёмы на экспорт. - По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов тонн, из которых 34 миллиона – это будет пшеница, - заявил Патрушев. - Общий объём экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 миллиардов долларов.

- Очень хорошо, - одобрил Путин.

Министр рассказал о контроле за ценами на хлеб и другие продукты первой необходимости.

- Отслеживаем еженедельно цены производителей на хлеб и хлебобулочные изделия, - доложил он. - Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки – на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года. Есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар - они выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учётом того, что мы произведём порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, мы не видим, что будут какие-то сложности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

93
Источник
Похожие новости
02 декабря 2018, 15:09
«Жить так — это выбор»: как девушка с ДЦП стала фитнес-инструктором
03 декабря 2018, 00:54
Засечь за пять секунд: завершены испытания нового российского комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин»
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине

03 декабря 2018, 02:39
Второе падение Константинополя: как Запад разжигает войну в православном мире
02 декабря 2018, 16:54
Сергей Цеков: Кто сказал что судов в Азов проходит меньше — там рост во всех портах!
02 декабря 2018, 03:54
Владимир Путин: Пока на Украине у власти «партия войны», война будет продолжаться
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.