Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия убеждена, что без решения проблемы возвращения сирийских беженцев невозможно добиться прочного урегулирования в Сирии, ЕС следует содействовать этому процессу. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Без решения проблемы возвращения беженцев невозможно добиться прочного урегулирования в Сирии. Хотелось бы думать, что в этом заинтересованы европейцы, которые хотят снять с себя миграционное давление, - отметил дипломат. - Добиться этого можно только содействуя созданию условий для возвращения беженцев".

По его словам, ЕС следует заниматься восстановлением всей территории Сирии, а не отдельных частей.

"ЕС делает большую ошибку, заявляя о том, что планы по восстановлению Сирии будут осуществляться только на территориях, подконтрольных оппозиции. Это неправильный подход, - подчеркнул дипломат. - Убеждены в том, что здесь не должно быть никаких исключений. Надо говорить о Сирии как о целостном государстве и решать проблемы именно таким образом".

Грушко также добавил, что Россия и страны НАТО имеют достаточную базу для предотвращения опасных военных инцидентов, российская сторона готова к развитию диалога в данной сфере.

"У нас есть достаточная база, помогающая избегать опасных инцидентов военного характера, - отметил дипломат. - Вместе с тем мы готовы двигаться вперед на базе двусторонних соглашений. Есть более десяти таких соглашений со странами НАТО, то есть фактически со всеми, кто имеет соответствующие воздушные и наземные средства".

Он напомнил, что Москва несколько лет назад предложила ряд опций, "как двигаться в сторону укрепления соответствующих режимов по двусторонним каналам". "Мы были готовы провести соответствующие консультации со странами НАТО", - указал замминистра.