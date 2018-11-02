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Россия призвала Запад не раскручивать очередные вбросы о «Новичке»
02 ноября 2018, 04:09 • 39 • В мире
В МИД РФ заявили, что в стране никогда не производилось и не хранилось отравляющее вещество под брендом «Новичок».
Россия никогда не разрабатывала «Новичок», заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты на эту тему.
В министерстве отметили, что в стране не производилось такого вещества.
В сообщении ведомства говоритя, что Запад делает ставку на квазисенсации, искажение действительности и некомпетентные оценки.
МИД РФ подчеркивает, что Россия полноценно выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия
«Более того, Российская Федерация никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространённым сейчас на Западе брендом "Новичок», - приводит РИА Новости отрывок из заявления дипведомства.
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