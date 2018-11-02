Россия призвала Запад не раскручивать очередные вбросы о «Новичке»

В МИД РФ заявили, что в стране никогда не производилось и не хранилось отравляющее вещество под брендом «Новичок».

Россия никогда не разрабатывала «Новичок», заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты на эту тему.

В министерстве отметили, что в стране не производилось такого вещества.

В сообщении ведомства говоритя, что Запад делает ставку на квазисенсации, искажение действительности и некомпетентные оценки.

МИД РФ подчеркивает, что Россия полноценно выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия

«Более того, Российская Федерация никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространённым сейчас на Западе брендом "Новичок», - приводит РИА Новости отрывок из заявления дипведомства.