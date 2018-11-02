Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На страже демократии
«Для них это будет еще более неудачно»: США перечислили последствия возможного р...
Ляшко пожалел, что в санкционном списке нет Порошенко-старшего
Экс-замглавы миссии ОБСЕ объяснил, как можно свести на нет войну в Донбассе
Главная / В мире

Россия призвала Запад не раскручивать очередные вбросы о «Новичке»

02 ноября 2018, 04:09  •  39 • В мире
В МИД РФ заявили, что в стране никогда не производилось и не хранилось отравляющее вещество под брендом «Новичок».
Россия никогда не разрабатывала «Новичок», заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты на эту тему.
В министерстве отметили, что в стране не производилось такого вещества.
В сообщении ведомства говоритя, что Запад делает ставку на квазисенсации, искажение действительности и некомпетентные оценки.
МИД РФ подчеркивает, что Россия полноценно выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия
«Более того, Российская Федерация никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространённым сейчас на Западе брендом "Новичок», - приводит РИА Новости отрывок из заявления дипведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

39
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 21:39
«Белые розы» Порошенко не впечатлили Меркель
02 ноября 2018, 00:54
Ляшко пожалел, что в санкционном списке нет Порошенко-старшего
01 ноября 2018, 11:39
«Бесполезная игра словами»: в России ответили на угрозы главы британского МИД о высокой цене «неправильного» поведения

02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ в Донбассе
02 ноября 2018, 04:09
Пашинян поставит точку в бархатной революции: Будет ли разворот на Запад?
01 ноября 2018, 15:09
NPR: Даже латыши против запрета русского языка в школах Латвии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:42
Матрос «Норда» раскрыл детали задержания судна Украиной
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:45
«Важен для ФРГ и всей Европы»: что говорили представители Германии о «Северном потоке...
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 14:24
В ФСБ узнали, кто «слил» данные Петрова и Боширова - СМИ
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
27 октября 2018, 11:39
«США готовят войну»: Россия выступила в ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.