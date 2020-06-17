Россия призвала Южную и Северную Кореи к сдержанности

Российская Федерация выступила с призывом к Южной Корее и КНДР проявить сдержанность и максимальную ответственность. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров 17 июня на пресс-конференции по итогам с главами внешнеполитических ведомств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы призываем корейские стороны к сдержанности, к проявлению максимальной ответственности за происходящее на полуострове, за поддержание там спокойной, стабильной ситуации. Надеемся, что этот призыв будет услышан», — сказал Лавров.

Очередное обострение отношений Северной и Южной Кореи произошло после инцидента в Кэсоне, где находится офис связи, — совместная дипломатическая миссия стран Корейского полуострова. Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.

Пхеньян собирается вернуть свои войска в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей.

Во вторник, 16 июня, министерство объединения Республики Корея сообщило, что Корейская Народно-Демократическая Республика взорвала офис связи между государствами в Кэсоне.

9 июня северокорейские власти сообщили, что «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. Формально это стало ответом на распространение на территории КНДР антиправительственных листовок, которые доставляли с территории Юга при помощи воздушных шаров.

Позже в Пхеньяне пригрозили предпринять некий «следующий шаг» против Сеула, за который будет отвечать армия страны.

В апреле 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между двумя странами, которые формально продолжают находиться в состоянии войны с 1950-х годов.

Однако диалог по денуклеаризации застыл после неудачи Ханойского саммита США–КНДР в феврале 2019 года.