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Россия призвала Южную и Северную Кореи к сдержанности

17 июня 2020, 18:00  •  74 • Политика
Российская Федерация выступила с призывом к Южной Корее и КНДР проявить сдержанность и максимальную ответственность. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров 17 июня на пресс-конференции по итогам с главами внешнеполитических ведомств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Мы призываем корейские стороны к сдержанности, к проявлению максимальной ответственности за происходящее на полуострове, за поддержание там спокойной, стабильной ситуации. Надеемся, что этот призыв будет услышан», — сказал Лавров.
Очередное обострение отношений Северной и Южной Кореи произошло после инцидента в Кэсоне, где находится офис связи, — совместная дипломатическая миссия стран Корейского полуострова. Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Пхеньян собирается вернуть свои войска в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей.
Во вторник, 16 июня, министерство объединения Республики Корея сообщило, что Корейская Народно-Демократическая Республика взорвала офис связи между государствами в Кэсоне.
9 июня северокорейские власти сообщили, что «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. Формально это стало ответом на распространение на территории КНДР антиправительственных листовок, которые доставляли с территории Юга при помощи воздушных шаров.
Позже в Пхеньяне пригрозили предпринять некий «следующий шаг» против Сеула, за который будет отвечать армия страны.
В апреле 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между двумя странами, которые формально продолжают находиться в состоянии войны с 1950-х годов.
Однако диалог по денуклеаризации застыл после неудачи Ханойского саммита США–КНДР в феврале 2019 года.

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